Медики сообщили об улучшении состояния пострадавших после взрывов в Ачинске

КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Трое пострадавших после взрывов на военном складе под Ачинском и госпитализированных в Центральную районную больницу находятся в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой, сообщили РИА Новости в Ачинской ЦРБ.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем. Двое пострадавших были доставлены на лечение в Красноярск, трое – в районную РЦБ. Остальные лечатся амбулаторно.
"Все трое находятся в удовлетворительном состоянии и идут на поправку", - сказал собеседник агентства.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске.