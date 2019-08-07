Медики сообщили об улучшении состояния пострадавших после взрывов в Ачинске

КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Трое пострадавших после взрывов на военном складе под Ачинском и госпитализированных в Центральную районную больницу находятся в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой, сообщили РИА Новости в Ачинской ЦРБ.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем. Двое пострадавших были доставлены на лечение в Красноярск, трое – в районную РЦБ. Остальные лечатся амбулаторно.

"Все трое находятся в удовлетворительном состоянии и идут на поправку", - сказал собеседник агентства.