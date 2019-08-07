Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T06:58Z
https://ria.ru/20190807/1557240398.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155721/12/1557211220_0:0:2146:1207_1036x0_80_0_0_f518cba0a03aaa1b4ef72a0b84d674f5.jpg
РИА Новости

Медики сообщили об улучшении состояния пострадавших после взрывов в Ачинске

06:58, 7 августа 2019
301
© REUTERS / Dmitry DubВзрыв на военном складе под Ачинском
Взрыв на военном складе под Ачинском
© REUTERS / Dmitry Dub
КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Трое пострадавших после взрывов на военном складе под Ачинском и госпитализированных в Центральную районную больницу находятся в удовлетворительном состоянии с положительной динамикой, сообщили РИА Новости в Ачинской ЦРБ.
Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем. Двое пострадавших были доставлены на лечение в Красноярск, трое – в районную РЦБ. Остальные  лечатся амбулаторно.
"Все трое находятся в удовлетворительном состоянии и идут на поправку", - сказал собеседник агентства.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске.
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Вчера, 15:24
В Ачинске отменили режим ЧС, введенный после взрывов на военном складе
200000
Обсудить 0
ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Прокуратура начала прием граждан в Ачинске, где горел военный склад
РИА
Новости
Тушение лесных пожаров
Якутск окутало дымом от лесных пожаров в Сибири
Сотрудники МЧС РФ в Ачинске
Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
Сотрудники полиции
Прокуратура проведет проверку по факту ДТП на Сахалине
Лента
новостей
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Минздрав сообщил о госпитализации пяти человек после ДТП на Сахалине
Тушение лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в Иркутской области выросла на 25 тысяч гектаров
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Мадуро вновь заявил об экономической войне США против его страны
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр видео очевидца
Эвакуированные из-за взрывов на арсенале под Ачинском возвращаются домой
Девушка катается на тарзанке на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи
Роспотребнадзор провел более 6 тысяч консультаций по вопросам туруслуг
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири. Архивное фото
В Бурятии создана группировка в тысячу военнослужащих для тушения пожаров
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон признал наличие сторонников ИГ* в лагере "Эль-Холь" в Сирии
Самолет ИЛ-76
Ил-76 начали проливку территории склада под Ачинском после пожара
Врач проверяет капельницу
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
Паводок в Хабаровском крае
В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
После паводка в Приангарье компенсацию получили более 22 тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:26"Ъ": в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
08:20Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Лента новостейМолния