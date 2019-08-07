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РИА Новости

Названы основные причины незанятости в России

07:00, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазета "Работа" на ярмарке вакансий
Газета Работа на ярмарке вакансий
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Росстате изучили основные причины незанятости в России, результатами делится телеканал RT.
Так, 16,1 процента безработных покинули прошлое место работы из-за сокращения штата или ликвидации предприятия или собственного дела.
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Также 26,6 процента опрошенных заявили, что уволились по собственному желанию. Еще шесть процентов респондентов перестали работать в связи с окончанием срока действия срочного договора или договора ГПХ. Помимо этого, 0,3 процента не работают из-за увольнения из Вооруженных сил.
Кроме того, порядка 24 процента заявили, что вообще никогда не работали, а оставшиеся 26,8 процента безработных россиян сослались на иные причины проблем с трудоустройством.
Беспилотник
30 апреля, 09:01
Названы новые профессии на рынке труда в России
1385187114
Обсудить 26
РосстатРоссияОбщество
Популярные комментарии
Кроме того, порядка 24 процента заявили, что вообще никогда не работали -- у нас 1/4 населения тунеядцы!!!! Как можно говорить об экономике , если четверть не хотят работать!!! А вы всё вините царя!!! Балбесы вы либерасты!!!
7 августа, 07:56
fflys1
3300125
Соболь - мой кандидат. Свободу Егору Жукову.
7 августа, 07:22
NPNatalia Pu
10210114
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