Названы основные причины незанятости в России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Росстате изучили основные причины незанятости в России, результатами делится телеканал RT.
Так, 16,1 процента безработных покинули прошлое место работы из-за сокращения штата или ликвидации предприятия или собственного дела.
Также 26,6 процента опрошенных заявили, что уволились по собственному желанию. Еще шесть процентов респондентов перестали работать в связи с окончанием срока действия срочного договора или договора ГПХ. Помимо этого, 0,3 процента не работают из-за увольнения из Вооруженных сил.
Кроме того, порядка 24 процента заявили, что вообще никогда не работали, а оставшиеся 26,8 процента безработных россиян сослались на иные причины проблем с трудоустройством.
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