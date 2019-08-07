Названы основные причины незанятости в России

Также 26,6 процента опрошенных заявили, что уволились по собственному желанию. Еще шесть процентов респондентов перестали работать в связи с окончанием срока действия срочного договора или договора ГПХ. Помимо этого, 0,3 процента не работают из-за увольнения из Вооруженных сил.