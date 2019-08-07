На территории села Вознесенское в Ингушетии ввели режим КТО

НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. На территории селения Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО), сообщил региональный оперативный штаб.
Такое решение принял начальник УФСБ по Ингушетии Сергей Чернышев. Режим КТО действует с 4:30 по московскому времени.
Позднее в Вознесенском произошла перестрелка между силовиками и боевиками, рассказал источник РИА Новости в силовых структурах региона.
Оперативный штаб просит граждан сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.
Правовой режим КТО предполагает ряд специальных мер:
—усиление охраны общественного порядка,
—проверку документов,
—если их нет — препровождение граждан в отделы полиции для установления личности,
—отбуксировку транспортных средств,
—возможность блокирования сотовой связи и некоторые другие.