На территории села Вознесенское в Ингушетии ввели режим КТО

НАЛЬЧИК, 7 авг – РИА Новости. На территории селения Вознесенское в Малгобекском районе Ингушетии ввели режим контртеррористической операции (КТО), сообщил региональный оперативный штаб.

Такое решение принял начальник УФСБ по Ингушетии Сергей Чернышев. Режим КТО действует с 4:30 по московскому времени.

Позднее в Вознесенском произошла перестрелка между силовиками и боевиками, рассказал источник РИА Новости в силовых структурах региона.

Оперативный штаб просит граждан сохранять спокойствие, не допускать хаоса и массовых беспорядков, а также не вмешиваться в действия правоохранительных органов.

Правовой режим КТО предполагает ряд специальных мер: