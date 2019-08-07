Дым от пожаров в Индонезии достиг территории Малайзии, сообщают СМИ

Лесные пожары в Муаро-Джамби в Индонезии

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дым от лесных пожаров на территории Индонезии достиг Малайзии, индонезийский президент Джоко Видодо потребовал принять превентивные меры для недопущения дальнейшего распространения огня, сообщают местные СМИ.

Министерство энергетики, науки, технологии, окружающей среды и климатических изменений Малайзии (MESTECC) сообщило, что задымление зафиксировано в штате Сарауак и в долине Кланг в связи с пожарами на островах Суматра и Калимантан в Индонезии, отмечает издание Malaysian Reverse.

Министерство опасается, что ветер может принести дым и в другие регионы Малайзии.

По данным издания Jakarta Post, президент Индонезии Джоко Видодо потребовал, чтобы соответствующие органы власти уделяли приоритетное внимание превентивным мерам в борьбе с пожарами. "Не недооценивайте наличие очагов пожаров. Если огонь вспыхивает, немедленно тушите его и не ждите, пока он распространится", - приводит издание слова президента.