Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T06:14Z
https://ria.ru/20190807/1557240257.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155708/54/1557085400_0:108:3036:1816_1036x0_80_0_0_3c09e3150754977312b21655a24b2547.jpg
РИА Новости

Дым от пожаров в Индонезии достиг территории Малайзии, сообщают СМИ

06:14, 7 августа 2019
584
© REUTERS / Antara Foto/Wahdi SeptiawanЛесные пожары в Муаро-Джамби в Индонезии
Лесные пожары в Муаро-Джамби в Индонезии
© REUTERS / Antara Foto/Wahdi Septiawan
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Дым от лесных пожаров на территории Индонезии достиг Малайзии, индонезийский президент Джоко Видодо потребовал принять превентивные меры для недопущения дальнейшего распространения огня, сообщают местные СМИ.
Министерство энергетики, науки, технологии, окружающей среды и климатических изменений Малайзии (MESTECC) сообщило, что задымление зафиксировано в штате Сарауак и в долине Кланг в связи с пожарами на островах Суматра и Калимантан в Индонезии, отмечает издание Malaysian Reverse.
Министерство опасается, что ветер может принести дым и в другие регионы Малайзии.
По данным издания Jakarta Post, президент Индонезии Джоко Видодо потребовал, чтобы соответствующие органы власти уделяли приоритетное внимание превентивным мерам в борьбе с пожарами. "Не недооценивайте наличие очагов пожаров. Если огонь вспыхивает, немедленно тушите его и не ждите, пока он распространится", - приводит издание слова президента.
Как сообщает издание, правительство объявило чрезвычайную ситуацию в шести провинциях страны в связи с пожарами.
Последствия землетрясения в Индонезии
2 августа, 18:45
Мощное землетрясение в Индонезии попало на видео
101300
Обсудить 1
МалайзияИндонезияВ мире
Рекомендуем
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона
РИА
Новости
Полицейские возле места взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019 года
Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
Полиция в Кабуле
На западе Кабула прогремел взрыв
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников
Мадуро вновь заявил об экономической войне США против его страны
Лента
новостей
Здание Народного банка Китая в Пекине
ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента
Королевский орел в питомнике хищных птиц в заповеднике Галичья Гора в Липецкой области
Орнитолог рассказал, как хищные птицы тонут в Средиземном море
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
СК сообщил о пропаже двух девочек в Приамурье
Сотрудники ФСБ во время учений
НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
Вид с набережной на Гонконг
В результате столкновения двух автобусов в Гонконге пострадали 12 человек
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
Пентагон заявил об ослаблении возможностей курдов в борьбе с ИГ*
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве. 21 июля 2019
Порошенко вернулся на Украину, пишут СМИ
Город Алеппо в Сирии
Район в Алеппо восстанавливают за счет продукции с местного завода
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
Китайский проект восстановления Нотр-Дама победил в неофициальном конкурсе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает в Каракасе на акции своих сторонников. 6 апреля 2019
Мадуро заявил о готовности к диалогу с США
Facebook
Facebook подала в суд на создателей приложений по накручиванию рекламы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:29Телеведущий предложил полным людям умереть, чтобы "сохранить бюджет"
09:26"Ъ": в Москве начали проверять наличие ОСАГО при помощи дорожных камер
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
Лента новостейМолния