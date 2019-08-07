В Бурятии создана группировка в тысячу военнослужащих для тушения пожаров

ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Группировка военнослужащих численностью около 1 тысячи человек создана в общевойсковом объединении Восточного военного округа в Бурятии для тушения пожаров, сообщает пресс-служба округа.
"В связи с повышенной пожароопасной обстановкой и введением особого противопожарного режима по всей республике Бурятия в общевойсковом объединении ВВО создана группировка сил и средств для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнем…Группировка насчитывает около 1000 военнослужащих и около 35 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.
Отмечается, что команды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку. Они оснащены необходимой техникой для локализации всех типов лесных пожаров, в том числе верховых и подземных.
Сообщается, что в состав группы входят штатные и нештатные пожарные команды. Постоянное противопожарное дежурство в республике несут 20 штатных пожарных команд численностью более 200 человек.
Специальные оперативные группы поддерживают постоянное взаимодействие с территориальными управлениями МЧС и местными органами власти и готовы в любое время прийти на помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Режим ЧС из-за пожаров объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что причиной возгорания могли стать сухие грозы, однако рассматриваются и другие версии. По указанию президента РФ Владимира Путина к тушению присоединились 10 самолетов и столько же вертолетов Минобороны со специальным оборудованием. В свою очередь глава правительства Дмитрий Медведев поручил губернаторам взять ситуацию под личный контроль.