В Бурятии создана группировка в тысячу военнослужащих для тушения пожаров

ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Группировка военнослужащих численностью около 1 тысячи человек создана в общевойсковом объединении Восточного военного округа в Бурятии для тушения пожаров, сообщает пресс-служба округа.

"В связи с повышенной пожароопасной обстановкой и введением особого противопожарного режима по всей республике Бурятия в общевойсковом объединении ВВО создана группировка сил и средств для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, оказания помощи местным органам власти в борьбе с огнем…Группировка насчитывает около 1000 военнослужащих и около 35 единиц специальной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку. Они оснащены необходимой техникой для локализации всех типов лесных пожаров, в том числе верховых и подземных.

Сообщается, что в состав группы входят штатные и нештатные пожарные команды. Постоянное противопожарное дежурство в республике несут 20 штатных пожарных команд численностью более 200 человек.

Специальные оперативные группы поддерживают постоянное взаимодействие с территориальными управлениями МЧС и местными органами власти и готовы в любое время прийти на помощь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.