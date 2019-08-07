Минобороны провело разведку территории горевшего склада под Ачинском

АЧИНСК (Красноярский край), 7 авг – РИА Новости. Самолет Ил-76 Минобороны РФ в среду совершил разведку территории арсенала в Ачинском районе Красноярского края, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.
Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. На территории Ачинского района введен режим ЧС. Во вторник Минобороны сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась.
"Утром самолет Ил-76 провёл разведку над складом в Каменке, чтобы определить места для сброса воды. Планируется, что авиация Минобороны в среду продолжит проливку территории арсенала ", - сказали в департаменте.
Ранее сообщалось, что авиация 6 августа для проливки территории склада сбросила почти 300 тонн воды.