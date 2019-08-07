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РИА Новости

ЦБ Китая опустил курс юаня к доллару еще на полпроцента

05:44, 7 августа 2019
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© AP Photo / Vincent ThianЗдание Народного банка Китая в Пекине
Здание Народного банка Китая в Пекине
© AP Photo / Vincent Thian
ПЕКИН, 7 авг – РИА Новости. Народный банк Китая опустил курс юаня к доллару еще почти на 0,5%, приблизив курс национальной валюты к психологической отметке 7 юаней за доллар.
В среду ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,9996 за доллар — на 313 пунктов (0,47%) слабее, чем во вторник, когда курс составил 6,9683.
Президент США Дональд Трамп
5 августа, 15:43
Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом
Центробанк Китая опускает курс национальной валюты уже третий день подряд на фоне решения США с 1 сентября ввести новые пошлины на китайский экспорт объемом 300 миллиардов долларов.
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в манипулировании валютным курсом. Минфин США заявил, что Вашингтон признал Китай страной, манипулирующей валютой, и будет работать с МВФ для устранения "несправедливого преимущества", полученного Китаем за счет снижения курса юаня к доллару.
ЦБ Китая назвал решение США необдуманным шагом и предупредил, что это приведет к потрясениям на международных финансовых рынках и станет препятствием для восстановления мировой экономики. Центробанк Китая вновь подчеркнул, что не собирается использовать курс юань в качестве инструмента реагирования на торговый конфликт с США.
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