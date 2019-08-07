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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона

05:25, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но при этом винить самого Дональда Трампа у него оснований нет.
Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
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"Исполнился один год, как было совершено покушение. Могу сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома… Все ведет к Джону Болтону, у которого криминальный образ мыслей, мышление убийцы…. Я не могу обвинять президента Трампа, в этот момент не могу, но у меня есть все основания просить расследование (действий) Джона Болтона", - сказал он в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю.
Мадуро ранее уже обвинял Болтона в том, что тот готовил план его убийства. Кроме того, он заявлял, что советник президента США "возглавляет террористический план по вмешательству в дела Венесуэлы".
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДжон БолтонНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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