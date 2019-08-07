Мадуро заявил, что покушение на него совершено по приказу Болтона

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что располагает доказательствами того, что покушение на него год назад было совершено по распоряжению советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, но при этом винить самого Дональда Трампа у него оснований нет.

Попытка покушения на Мадуро была предпринята 4 августа 2018 года. Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, во время парада в Каракасе к трибуне, где находился президент, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал

"Исполнился один год, как было совершено покушение. Могу сказать сегодня, что у меня есть доказательства, что покушение было совершено по распоряжению Джона Болтона из Белого дома… Все ведет к Джону Болтону, у которого криминальный образ мыслей, мышление убийцы…. Я не могу обвинять президента Трампа, в этот момент не могу, но у меня есть все основания просить расследование (действий) Джона Болтона", - сказал он в интервью американскому журналисту Максу Блюменталю.