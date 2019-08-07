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РИА Новости
Война в Сирии

Пентагон подсчитал численность подполья ИГ* в Сирии и Ираке

04:17, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПригород Дамаска Дума
Пригород Дамаска Дума
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Численность подполья группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке может достигать 18 тысяч человек, говорится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость".
"Командование операции на основе информации из открытых источников сообщило, что ИГ*, вероятно, сохраняет от 14 до 18 тысяч членов в Ираке и Сирии, включая до трех тысяч иностранцев", - говорится в документе.
В докладе отмечается, что оценки разных ведомств и экспертов на эту тему разнятся.
На прошлой неделе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что в Сирии и Ираке  остается до 15 тысяч боевиков ИГ*.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.
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