Пентагон подсчитал численность подполья ИГ* в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Численность подполья группировки "Исламское государство"* в Сирии и Ираке может достигать 18 тысяч человек, говорится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость".

"Командование операции на основе информации из открытых источников сообщило, что ИГ*, вероятно, сохраняет от 14 до 18 тысяч членов в Ираке и Сирии, включая до трех тысяч иностранцев", - говорится в документе.

В докладе отмечается, что оценки разных ведомств и экспертов на эту тему разнятся.

На прошлой неделе спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что в Сирии и Ираке остается до 15 тысяч боевиков ИГ*.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны.