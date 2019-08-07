Пентагон заявил об ослаблении возможностей курдов в борьбе с ИГ*

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Частичный вывод войск США из Сирии в последние месяцы ослабил возможности курдских "Сирийских демократических сил" по борьбе с группировкой "Исламское государство"*. Такое заключение содержится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость", которую американские военные и их союзники уже пять лет проводят на Ближнем Востоке против ИГ*.

"В течение квартала командование операции завершило частичный вывод американских войск из Сирии, что, по его словам, уменьшило поддержку, необходимую для сил партнеров в то время, когда они нуждались в обучении и оснащении для борьбы с возрождающимися ячейками ИГ*", - говорится в аннотации к докладу.

По данным инспектора, который ссылается на командование, иракские силы безопасности (ISF) и поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) не смогли проводить "долгосрочные операции против боевиков ИГ*". В частности, иракские силы не могут долго удерживать освобожденную от террористов территорию, в то время как в Сирии силы курдов были "изначально ограничены" в личном составе, оборудовании и возможностях разведки для противостояния возрождающимся ячейкам ИГ*.

Ранее о разгроме "халифата ИГ*" в Сирии и Ираке неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп. Именно этим в декабре он объяснил начало частичного вывода американских войск из Сирии. Однако на днях Трамп сообщил, что в стране по-прежнему остаются еще около 2500 военнослужащих. Это число примерно соответствует цифрам, которые назывались командованием США еще до объявленного вывода войск. С учетом доклада генерального инспектора Пентагона получается, что либо цифры изначально занижались, либо президент завысил их сейчас.