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РИА Новости
Война в Сирии

Пентагон заявил об ослаблении возможностей курдов в борьбе с ИГ*

04:14, 7 августа 2019
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© AP Photo / Vadim GhirdaСирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
Сирийские курды стоят за забором, который обозначает турецко-сирийскую границу на окраине Кобани
© AP Photo / Vadim Ghirda
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Частичный вывод войск США из Сирии в последние месяцы ослабил возможности курдских "Сирийских демократических сил" по борьбе с группировкой "Исламское государство"*. Такое заключение содержится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость", которую американские военные и их союзники уже пять лет проводят на Ближнем Востоке против ИГ*.
"В течение квартала командование операции завершило частичный вывод американских войск из Сирии, что, по его словам, уменьшило поддержку, необходимую для сил партнеров в то время, когда они нуждались в обучении и оснащении для борьбы с возрождающимися ячейками ИГ*", - говорится в аннотации к докладу.
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По данным инспектора, который ссылается на командование, иракские силы безопасности (ISF) и поддерживаемые США "Сирийские демократические силы" (SDF) не смогли проводить "долгосрочные операции против боевиков ИГ*". В частности, иракские силы не могут долго удерживать освобожденную от террористов территорию, в то время как в Сирии силы курдов были "изначально ограничены" в личном составе, оборудовании и возможностях разведки для противостояния возрождающимся ячейкам ИГ*.
Ранее о разгроме "халифата ИГ*" в Сирии и Ираке неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп. Именно этим в декабре он объяснил начало частичного вывода американских войск из Сирии. Однако на днях Трамп сообщил, что в стране по-прежнему остаются еще около 2500 военнослужащих. Это число примерно соответствует цифрам, которые назывались командованием США еще до объявленного вывода войск. С учетом доклада генерального инспектора Пентагона получается, что либо цифры изначально занижались, либо президент завысил их сейчас.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Война в СирииИсламское государствоСирияСШАВ мире
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