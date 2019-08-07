Эксперт объяснил, как теплолюбивый краб оказался в холодном Карском море

"Крабы-стригуны оказались случайными вселенцами в Карском море. Они попали сюда с балластными водами кораблей, точнее сначала они оказались в более теплом Баренцевом море. Этот дальневосточный вид наблюдали там с 1996 года, в 2007 году его уже отмечали на границе с Карским море, а в 2013 в самом море. Теоретически краб мог и сам перебраться из Баренцева в Карское море. Есть научные подтверждения, краб преодолевает расстояние в 200 километров за три недели. В связи с глобальным потеплением холодное Карское море потеплело, поэтому вполне возможно, что краб осядет там", - пояснил Боргулев.