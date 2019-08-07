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РИА Новости

Эксперт объяснил, как теплолюбивый краб оказался в холодном Карском море

04:09, 7 августа 2019
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© Фото : Visviva Краб-стригун обыкновенный
Краб-стригун обыкновенный
© Фото : Visviva
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Краб-стригун "добрался" с Дальнего Востока до Карского моря вместе с балластными водами кораблей, сообщил РИА Новости директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Мирон Боргулев. 
Краб-стригун исконный обитатель Дальневосточных, тёплых морей, однако в последние годы его наблюдают в холодном, арктическом Карском море. По оценке Росрыболовства, в 2020 году краба будет столько, что можно начинать промысел.
"Крабы-стригуны оказались случайными вселенцами в Карском море. Они попали сюда с балластными водами кораблей, точнее сначала они оказались в более теплом Баренцевом море. Этот дальневосточный вид наблюдали там с 1996 года, в 2007 году его уже отмечали на границе с Карским море, а в 2013 в самом море. Теоретически краб мог и сам перебраться из Баренцева в Карское море. Есть научные подтверждения, краб преодолевает расстояние в 200 километров за три недели. В связи с глобальным потеплением холодное Карское море потеплело, поэтому вполне возможно, что краб осядет там", - пояснил Боргулев.
Эксперт уточнил, что пока не доказано размножение краба в Карском море. Кроме того, не установлена его точная численность.
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