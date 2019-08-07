Минздрав сообщил о госпитализации пяти человек после ДТП на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг – РИА Новости. Двенадцать человек обратились на Сахалине к медикам после ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, пятеро из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.

Столкновение произошло утром в среду на 133-м километре транссахалинской автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе макаровского села Тихое. Рейсовый автобус вез 21 пассажира.