Минздрав сообщил о госпитализации пяти человек после ДТП на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 авг – РИА Новости. Двенадцать человек обратились на Сахалине к медикам после ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса, пятеро из них госпитализированы, сообщили РИА Новости в региональном министерстве здравоохранения.
Столкновение произошло утром в среду на 133-м километре транссахалинской автодороги Южно-Сахалинск – Оха в районе макаровского села Тихое. Рейсовый автобус вез 21 пассажира.
"На месте дорожно-транспортного происшествия работали две кареты скорой помощи. За помощью к медикам обратились 12 пассажиров, пятеро из них были госпитализированы. В настоящее время им оказывают помощь врачи Макаровской ЦРБ", - рассказал собеседник агентства.