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РИА Новости
Война в Сирии

В Пентагоне заявили об укреплении подпольной сети ИГ* в Сирии и Ираке

04:05, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкМесто базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе
Место базирования террористов в горном районе Эрсаль на ливано-сирийской границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Группировка "Исламское государство"*, о разгроме которой в Сирии и Ираке неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп, в последние месяцы укрепляет и расширяет свою подпольную сеть в этих странах. Такое заключение содержится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость", которую американские военные и их союзники проводят уже пять лет на Ближнем Востоке.
"В течение квартала (с апреля по июль 2019 года) ИГ* продолжала переход от тактики удержания территорий своими силами к повстанческому движению в Сирии и укрепляла свои повстанческие возможности в Ираке. По данным командования операции "Непоколебимая решимость", ИГ* осуществляло убийства, нападения террористов-смертников, похищения и поджоги сельскохозяйственных культур как в Ираке, так и в Сирии. Кроме того, ИГ* создала "возрождающиеся ячейки" в Сирии и стремилась расширить свои командные и контрольные пункты в Ираке", - говорится в аннотации к докладу.
Кроме того, как отмечается в документе, ИГ* восстанавливает свою финансовую сеть.
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