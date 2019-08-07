В Пентагоне заявили об укреплении подпольной сети ИГ* в Сирии и Ираке

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Группировка "Исламское государство"*, о разгроме которой в Сирии и Ираке неоднократно заявлял президент США Дональд Трамп, в последние месяцы укрепляет и расширяет свою подпольную сеть в этих странах. Такое заключение содержится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость", которую американские военные и их союзники проводят уже пять лет на Ближнем Востоке.

"В течение квартала (с апреля по июль 2019 года) ИГ* продолжала переход от тактики удержания территорий своими силами к повстанческому движению в Сирии и укрепляла свои повстанческие возможности в Ираке. По данным командования операции "Непоколебимая решимость", ИГ* осуществляло убийства, нападения террористов-смертников, похищения и поджоги сельскохозяйственных культур как в Ираке, так и в Сирии. Кроме того, ИГ* создала "возрождающиеся ячейки" в Сирии и стремилась расширить свои командные и контрольные пункты в Ираке", - говорится в аннотации к докладу.