Пентагон признал наличие сторонников ИГ* в лагере "Эль-Холь" в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. На территории сирийского лагеря беженцев "Эль-Холь", который расположен на территории, подконтрольной союзным США отрядам курдов, находятся многочисленные сторонники группировки "Исламское государство"*. Такое заключение содержится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость", которую американские военные и их союзники проводят уже пять лет на Ближнем Востоке.
"Министерство обороны (США) считает, что лагерь "Эль-Холь" представляет проблему с точки зрения безопасности из-за большого числа членов семей и сторонников ИГ* в лагере, и призывает к репатриации сторонников ИГ* в страны их происхождения", - говорится в документе.
Кроме того отмечается, что Агентство США по международному развитию (USAID) заявило, что в Сирии в лагере внутренне перемещённых лиц "Эль-Холь" и в поселении Рукбан сохраняются гуманитарные проблемы.
* Запрещенная в России террористическая организация