Пентагон признал наличие сторонников ИГ* в лагере "Эль-Холь" в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. На территории сирийского лагеря беженцев "Эль-Холь", который расположен на территории, подконтрольной союзным США отрядам курдов, находятся многочисленные сторонники группировки "Исламское государство"*. Такое заключение содержится в докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции "Непоколебимая решимость", которую американские военные и их союзники проводят уже пять лет на Ближнем Востоке.