"Веселый молочник" с Алтая призвал Россию отменить продэмбарго

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Родившийся в Америке алтайский фермер Джастас Уолкер, известный среди интернет-пользователей как "Веселый молочник", считает, что России пора отменять введенное пять лет назад продовольственное эмбарго ради укрепления позиций отечественных производителей. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

"Заградительная политика от конкуренции со стороны внешнего рынка всегда рождает кратковременный рост, но потом - долгосрочный застой. Именно конкуренция повышает стандарты для производителей, и, если мы хотим строить сильные отрасли, которые могут быть конкурентоспособными на долгий срок, просто необходимо иметь иностранных конкурентов. Мне самому нужно, чтобы качество моей продукции подстегивалось зарубежной конкуренцией", - сказал Уолкер.

Россия пять лет назад, в августе 2014 года, запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения санкций Запада, РФ также продлевала и свои ответные меры: пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.

Страны Запада увязали санкции с ситуацией на Украине и вокруг Крыма и не раз заявляли, что отмена антироссийских мер возможна лишь при условии прогресса по этим вопросам. Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, напоминая, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

Русский американец

"Мои родители приехали в Россию в 1994 году как миссионеры. Я здесь вырос, и в 2000 году, когда они решили уехать в США, я остался, чтобы строить свою жизнь здесь, в России. За эти годы было много разных начинаний и разочарований, но перемены я ищу здесь, и это говорит само за себя", - рассказал фермер.

Известность ему принесло интервью одному из федеральных каналов об антироссийских санкциях в конце августа 2014 года. Но фермерской деятельностью Уолкер начал заниматься много раньше, с 2009 года, найдя свое призвание в сельском хозяйстве после того, как перепробовал много других занятий.

"Сам я начал заниматься фермерством до эмбарго. Если его отменят, я буду этим заниматься и после, так как я давно здесь живу и не из тех людей, кто устремился занять эту нишу несколько лет назад только по причине санкций", - сказал Уолкер. Продажи продукции его фермы сильно "выстрелили" в 2014 году, но он не может сказать точно, стало ли причиной телевидение или санкции.

Ферма Уолкера производит сыры из козьего молока - фету, моцареллу, рикотту, ориентируясь на потребителя со средним уровнем дохода. В планах - производство баранины: сейчас на ферме увеличивают поголовье животных. Кроме того, начинает развиваться выпуск травяных чаев, добавил фермер.

Уолкер считает, что в России мало фермеров, поэтому открыть рынок для иностранцев было бы очень полезно для государства. Однако, по его мнению, это пока невозможно. "Закон написан так, что иностранец не может иметь здесь собственную землю. А ведь весь капитал фермера находится в его земле, в производственных орудиях, механизмах, в его силах. Отсюда и европейская пословица - "фермер землей богат, наличкой беден". А получается, что ты и наличкой беден, и землей небогат", - заметил Уолкер.