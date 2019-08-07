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РИА Новости

В ДНР сообщили о приведении ВСУ в боеготовность под Мариуполем

03:48, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкТабличка "Осторожно - мины!" в поселке Зайцево Донецкой области
Табличка Осторожно - мины! в поселке Зайцево Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинские силовики привели в высшую степень боевой готовности подразделения на мариупольском направлении, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По его словам, есть сведения о выходе на огневые позиции 152 и 122-миллиметровых артиллерийских установок в районе населенных пунктов Терновое, Кирово и Андреевка, которые контролирует Киев.
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Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения и развернулись в боевые порядки.
"В Мариуполе по тревоге подняты полк "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Они выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции", — говорится в сообщении, которое распространило Донецкое агентство новостей.
Кроме того, отмечается активизация работы беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения.
"В настоящее время нашими защитниками уничтожено два БПЛА", — сообщили в управлении народной милиции.
Как отмечается, все это говорит о подготовке Киева к активизации боевых действий в Донбассе.
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"Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики", — добавили в ведомстве.
В УНМ добавили, что не исключают возможности проведения в ближайшее время украинскими силовиками терактов вблизи линии соприкосновения "с целью создания повода для начала наступления".

Ситуация в Донбассе

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, в результате конфликта убиты около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки между сторонами конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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