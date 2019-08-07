В ДНР сообщили о приведении ВСУ в боеготовность под Мариуполем

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинские силовики привели в высшую степень боевой готовности подразделения на мариупольском направлении, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По его словам, есть сведения о выходе на огневые позиции 152 и 122-миллиметровых артиллерийских установок в районе населенных пунктов Терновое, Кирово и Андреевка, которые контролирует Киев.

Подразделения резерва 36-й и 35-й бригад морской пехоты выдвинулись к линии разграничения и развернулись в боевые порядки.

"В Мариуполе по тревоге подняты полк "Азов" и подразделения 56-й мотопехотной бригады. Они выдвинулись в район сосредоточения на севере города, в готовности прибыть на передовые позиции", — говорится в сообщении, которое распространило Донецкое агентство новостей

Кроме того, отмечается активизация работы беспилотных летательных аппаратов вдоль линии соприкосновения.

"В настоящее время нашими защитниками уничтожено два БПЛА", — сообщили в управлении народной милиции.

Как отмечается, все это говорит о подготовке Киева к активизации боевых действий в Донбассе.

"Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики", — добавили в ведомстве.

В УНМ добавили, что не исключают возможности проведения в ближайшее время украинскими силовиками терактов вблизи линии соприкосновения "с целью создания повода для начала наступления".

Ситуация в Донбассе

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота в феврале 2014 года. По последним данным ООН, в результате конфликта убиты около 13 тысяч человек.