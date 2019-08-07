ФТС России стала выявлять ввоз санкционной продукции с помощью вертолетов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России вводит в практику ежемесячный облет границы на вертолетах, чтобы выявлять попытки провоза санкционной продукции, заявил РИА Новости замначальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Рустам Якубов.

"Сейчас в практику вводим ежемесячный облет границы на вертолетах с фиксацией мест дислокации, возможных путей и дорог. Вертолетов в ФТС России много, но в основном они используются спецподразделениями по иным направлениям деятельности. Теперь используем и для выявления фактов ввоза санкционной продукции", - сказал он.

Продовольственное эмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже пять лет, президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. За эти годы таможня выявила и уничтожила более 21 тысячи тонн продуктов, которые нарушители пытались ввезти в Россию.

Якубов напомнил, что с 2017 года ФТС также выявляет санкционку с помощью беспилотной авиации Росгвардии. "Это позволило выявлять случаи появления новых объездных дорог, по которым ввозится санкционная продукция. Иногда новые дороги появляются буквально за два дня: сегодня беспилотник пролетал – не было ничего, а через сутки на этом месте уже новая дорога", - добавил Якубов.

Но беспилотная авиация летает на определенное расстояние, а на вертолете можно облететь всю границу: просмотреть, где происходит скопление фур, на каких участках появились дополнительные дороги, пояснил он.