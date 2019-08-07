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РИА Новости

ФТС России стала выявлять ввоз санкционной продукции с помощью вертолетов

03:36, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкУничтожение санкционной продукции
Уничтожение санкционной продукции
© РИА Новости
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России вводит в практику ежемесячный облет границы на вертолетах, чтобы выявлять попытки провоза санкционной продукции, заявил РИА Новости замначальника Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС Рустам Якубов.
"Сейчас в практику вводим ежемесячный облет границы на вертолетах с фиксацией мест дислокации, возможных путей и дорог. Вертолетов в ФТС России много, но в основном они используются спецподразделениями по иным направлениям деятельности. Теперь используем и для выявления фактов ввоза санкционной продукции", - сказал он.
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Продовольственное эмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже пять лет, президент страны Владимир Путин подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. За эти годы таможня выявила и уничтожила более 21 тысячи тонн продуктов, которые нарушители пытались ввезти в Россию.
Якубов напомнил, что с 2017 года ФТС также выявляет санкционку с помощью беспилотной авиации Росгвардии. "Это позволило выявлять случаи появления новых объездных дорог, по которым ввозится санкционная продукция. Иногда новые дороги появляются буквально за два дня: сегодня беспилотник пролетал – не было ничего, а через сутки на этом месте уже новая дорога", - добавил Якубов.
Но беспилотная авиация летает на определенное расстояние, а на вертолете можно облететь всю границу: просмотреть, где происходит скопление фур, на каких участках появились дополнительные дороги, пояснил он.
Якубов также отметил, что ФТС периодически проводит мероприятия по усилению границы – на места выезжают группы из главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС, из региональных таможен. "На всех дорогах идет чуть ли не стопроцентная проверка всех грузовых транспортных средств. Это очень эффективная мера: в течение двух-трех дней мы выявляем большие объемы. Но в такие моменты нарушители понимают, что таможенные органы работают в усиленном режиме, и все поставки прекращаются", - добавил он.
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Федеральная таможенная служба РФРоссияЭкономика
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