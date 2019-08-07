Ученые проверят на экипаже МКС "лунную походку"

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российские ученые планируют провести на Международной космической станции эксперимент по изучению походки человека при лунной и марсианской гравитации, заявка на его проведение направлена Институтом медико-биологических проблем РАН в Координационный научно-технический совет, утверждающий эксперименты на борту российского сегмента станции.

Цель эксперимента – "формирование представлений о функциональной работоспособности человека на поверхности Луны и Марса", говорится в заявке, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование предполагается провести на 12 космонавтах. Им предстоит пройти несколько сеансов тестирования на беговой дорожке под специальной системой, создающей нагрузку на тело космонавта аналогичную лунной (0,17 от земной) и марсианской (0,38 от земной) гравитации.

Эксперимент планируется провести в период с 2019 по 2024 годы.

В обосновании задач эксперимента ученые поясняют, что данных о возможной деятельности человека при нахождении на Луне и Марсе недостаточно, а видеозаписи пребывания американских астронавтов на Луне свидетельствуют о резком снижении функциональной работоспособности человека. За время пилотируемых полетов в космос выяснено, что в первые часы после возвращения на Землю космонавты не способны на самостоятельное передвижение, что представляет особую опасность для них в случае необходимости срочного покидания корабля. После коротких полетов функциональность организма восстанавливается через 48-72 часа после приземления. После длительных полетов восстановление организма длится дни и недели.

В заявке указывается, что проведение эксперимента позволит ученым составить требования к выполняемым космонавтами движениям при работе на Луне и Марсе, а также разработать способы предотвращения нарушений в организме во время работы при низкой гравитации.