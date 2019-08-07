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РИА Новости

Ученые проверят на экипаже МКС "лунную походку"

03:32, 7 августа 2019
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© Фото : РоскосмосРоссийский космонавт Олег Кононенко бегает на российской дорожке БД-2 в модуле "Звезда" на МКС
Российский космонавт Олег Кононенко бегает на российской дорожке БД-2 в модуле Звезда на МКС
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российские ученые планируют провести на Международной космической станции эксперимент по изучению походки человека при лунной и марсианской гравитации, заявка на его проведение направлена Институтом медико-биологических проблем РАН в Координационный научно-технический совет, утверждающий эксперименты на борту российского сегмента станции.
Цель эксперимента – "формирование представлений о функциональной работоспособности человека на поверхности Луны и Марса", говорится в заявке, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.
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Исследование предполагается провести на 12 космонавтах. Им предстоит пройти несколько сеансов тестирования на беговой дорожке под специальной системой, создающей нагрузку на тело космонавта аналогичную лунной (0,17 от земной) и марсианской (0,38 от земной) гравитации.
Эксперимент планируется провести в период с 2019 по 2024 годы.
В обосновании задач эксперимента ученые поясняют, что данных о возможной деятельности человека при нахождении на Луне и Марсе недостаточно, а видеозаписи пребывания американских астронавтов на Луне свидетельствуют о резком снижении функциональной работоспособности человека. За время пилотируемых полетов в космос выяснено, что в первые часы после возвращения на Землю космонавты не способны на самостоятельное передвижение, что представляет особую опасность для них в случае необходимости срочного покидания корабля. После коротких полетов функциональность организма восстанавливается через 48-72 часа после приземления. После длительных полетов восстановление организма длится дни и недели.
В заявке указывается, что проведение эксперимента позволит ученым составить требования к выполняемым космонавтами движениям при работе на Луне и Марсе, а также разработать способы предотвращения нарушений в организме во время работы при низкой гравитации.
Ранее сообщалось, что во время пребывания на Луне американские астронавты пробовали разные способы передвижения: хождение, подскоки при ходьбе и бег вприпрыжку. Лучшим способом была признана обычная ходьба, при которой надо было все время наклоняться вперед для компенсации отклонения тела назад под тяжестью ранца с системой жизнеобеспечения.
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