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РИА Новости

Россиянам без ноги разрешили водить автомобили с ручным управлением

03:25, 7 августа 2019
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© Depositphotos / rachwalДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля
© Depositphotos / rachwal
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому отсутствие ноги или стопы является медицинским показанием к управлению транспортными средствами с ручным управлением, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Дополнить раздел I перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством ... пунктом следующего содержания: отсутствие нижней конечности или стопы", - говорится в тексте документа.
Ранее данной категории граждан можно было управлять только транспортными средствами с автоматической трансмиссией.
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Дмитрий МедведевРоссияОбщество
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