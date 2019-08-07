Россиянам без ноги разрешили водить автомобили с ручным управлением

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому отсутствие ноги или стопы является медицинским показанием к управлению транспортными средствами с ручным управлением, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Дополнить раздел I перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством ... пунктом следующего содержания: отсутствие нижней конечности или стопы", - говорится в тексте документа.
Ранее данной категории граждан можно было управлять только транспортными средствами с автоматической трансмиссией.