Россиянам без ноги разрешили водить автомобили с ручным управлением

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому отсутствие ноги или стопы является медицинским показанием к управлению транспортными средствами с ручным управлением, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Дополнить раздел I перечня медицинских показаний к управлению транспортным средством ... пунктом следующего содержания: отсутствие нижней конечности или стопы", - говорится в тексте документа.