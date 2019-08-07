Кувшинников заявил о планах расширить "Вологодский гектар"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Власти Вологодской области планируют расширить программу "Вологодский гектар", в соответствии с которой на территории региона всем желающим предоставляются земельные участки в собственность, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.

"Когда мы запускали программу "Вологодский гектар", у нас было две цели. Первая – увеличение миграционного потока в Вологодскую область, вторая – вовлечение в сельхозоборот земель сельхозназначения. Более 500 тысяч гектаров, это почти 50 процентов земель сельхозназначения, в регионе не использовались, а это дорогие, мелиорированные земли. Мы посмотрели на проект "Дальневосточный гектар", вдохновились, увидели его узкие места и приняли для себя решение выделять землю сразу в собственность, а не в аренду, и безвозмездно", - рассказал он.

Глава региона отметил, что в первые сутки после запуска программы в апреле поступило более 500 заявок со всей страны.

"Сейчас земельные участки предоставляются в трех пилотных районах, от одного до 10 гектаров физическим лицам, от 10 до 100 гектаров - юридическим лицам. Участки даем с готовой инфраструктурой – там есть дороги, хоть и грунтовые, и электричество. На сегодняшний день 3 тысячи гектаров уже зарезервированы, почти 50 земельных участков уже оформлены в собственность и где-то порядка 200 оформляются в собственность, готовятся пакеты документов. Поэтому сейчас можно сказать, что этот проект точно успешен", - сказал Кувшинников.

Он отметил, что в связи с тем, что спрос на земельные участки растет, программу "Вологодский гектар" планируется расширить – участки будут предоставлять еще в трех районах области.

"Спрос растет, и мы к трем пилотным районам сейчас добавляем еще три района. Люди могут приехать, посмотреть, оформить документы и заниматься растениеводством, животноводством, выпасом скота, можно строить теплицы, выращивать овощи, да что угодно, лишь бы им нравилось. Таким образом мы и земли вернем в сельхозоборот, и миграционный поток в Вологодскую область увеличим", - сказал губернатор.

Кувшинников также рассказал, что ранее власти региона изучили проект "Дальневосточный гектар".