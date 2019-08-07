Исследование выявило уровень знаний госслужащих правил "цифровой гигиены"

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Около 7% молодых госслужащих, в том числе из Федеральной службы охраны, МЧС, Минфина, Федеральной налоговой службы, не знают правил "цифровой гигиены" в интернете, однако подавляющее большинство справились с тестовым заданием в этой области на "хорошо" и "отлично", свидетельствуют результаты исследования, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Образовательную акцию для проверки уровня цифровых знаний молодых специалистов – "КиберКонтрольную" – ранее провели совместно Совет по делам молодежи Службы специальной связи и информации (СССИ) ФСО России и центр развития молодежных инициатив "Поколение права". Тестирование состоялось в рамках "Туристического слета – 2019" сотрудников подразделений органов государственной охраны. Как отмечено в релизе центра "Поколение права", тестовое задание из 30 вопросов касалось нескольких основных тем - знание программного обеспечения, защита персональных данных, мошенничество в интернете. В такой проверке знаний приняли участие более тысячи молодых госслужащих из семи ведомств: ФСО, МЧС, Минфин, ФНС, Федеральное казначейство, Федеральную таможенную службу, а также сотрудники Московского метрополитена.

"Участники тестирования показали достаточно высокий результат... 84% справились с заданиями на хорошие и отличные баллы. Вместе с тем, 7% продемонстрировали явные пробелы в знаниях "цифровой гигиены" и получили "неуд". Остальные 9% служащих выполнили работу на удовлетворительную отметку", - указано в материалах, представленных по результатам исследования.

Глава Совета по делам молодежи СССИ ФСО России Дмитрий Татаринов, комментируя итоги акции, отметил, что "во времена тотальной цифровизации на первый план выходит кибербезопасность".

"Общая же безопасность страны сейчас во многом в руках молодого поколения госслужащих, поэтому мы решили проверить уровень их цифровых знаний", – приводятся в релизе слова Татаринова.

Председатель центра "Поколение права" Андрей Андреев со своей стороны добавил, что результаты этого - первого - тестирования уже достаточно высокие.

"С другой стороны, наша цель не только проверить компетенции, но и развивать их. В этом плане "КиберКонтрольная" – лишь первый шаг на пути к большой всероссийской акции, которая поможет охватить более 5 тысяч молодых госслужащих", - рассказал он, уточнив, что такое более масштабное тестирование планируют провести осенью или зимой.

Как отметил глава центра, сейчас есть много мифов, например, о том, как правильно пользоваться интернетом, чтобы не оставлять цифровые следы.