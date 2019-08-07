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РИА Новости

Орнитолог рассказал, как хищные птицы тонут в Средиземном море

03:09, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкКоролевский орел в питомнике хищных птиц в заповеднике "Галичья Гора" в Липецкой области
Королевский орел в питомнике хищных птиц в заповеднике Галичья Гора в Липецкой области
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Представления о том, что у птиц "вшит в мозг навигатор", и они следуют по заданному курсу на миграцию, оказались ошибочными, сообщил РИА Новости орнитолог, главный редактор журнала "Пернатые хищники и их охрана" Игорь Карякин.
Ученый пояснил, что раньше были представления, что орлы с Южного Урала летают зимовать в Африку, орлы с Алтая - в Индию. Но уже по кольцеванию стало понятно, что все не так просто: было зафиксировано, что улетевшие с Южного Урала птицы потом возвращались из Индии, а алтайские - из Ирана и Ирака.
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Как уточнил Карякин, соколов-балобанов начали метить трекерами (специальные передатчики, которые позволяют следить за перемещением птиц - ред.) в России в 2002 году, степных орлов и подорликов - в 2013. Всего помечено около 20 птиц одного вида и около 30 другого. Данные с трекеров позволили ученым уточнить маршруты перелетов птиц.
"Южно-уральский сокол может полететь на Алтай, побыть там, отправиться в Индию, затем вернуться в центральный Казахстан, потом улететь к Каспийскому морю. У птиц нет какой-то программы полетов, они ориентируются друг на друга, смотрят на термики (термические потоки), смотрят на то, как перемещаются другие особи. На малых подорликах из Европы показано, что, если молодая птица вылетает раньше в первую миграцию, то может заблудиться, улететь в Средиземное море и утонуть там. Балканские коллеги метили стервятников. Из молодых птиц половина тонет, потому что летят не туда. Первая миграция самая сложная. Птицы гибнут, если они тупые и не смотрят на старших родственников", - уточнил орнитолог.
Он также отметил, что анализ данных с трекеров показал, что для обитателя степей - балобана все степи мира представляют собой единое пространство для перемещения.
"Для сокола слетать в Индию и обратно, а еще завернуть в Казахстан, как для нас съездить из Новосибирска в Москву", - сказал Карякин.
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