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РИА Новости

США и Саудовская Аравия хотят исключить перебои на рынке нефти из-за Ирана

03:04, 7 августа 2019
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© AP Photo / Cliff OwenМинистр энергетики США Рик Перри
Министр энергетики США Рик Перри
© AP Photo / Cliff Owen
ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри во вторник провел встречу в Вашингтоне с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и Саудовской принцессой Римой бинт Бандар, сообщает минэнерго США.
"В ходе встречи министры энергетики двух стран обсудили ряд тем, включая стабильность мировых нефтяных рынков, предстоящее председательство Королевства в G20, продолжение двустороннего энергетического и инновационного сотрудничества США и недавний визит госсекретаря Перри в регион", - говорится в сообщении.
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"Министр Перри и министр аль-Фалих вновь подтвердили, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия как два ведущих мировых поставщика нефти будут продолжать совместную работу по обеспечению того, чтобы мировые нефтяные рынки оставались хорошо снабженными, чтобы компенсировать перебои, особенно в свете агрессивных усилий Ирана по их дестабилизации", - отмечают в ведомстве.
Кроме того, стороны обсудили двустороннюю работу над общей энергетической стратегией, начиная от энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии до гражданской ядерной энергетики, защиты критической энергетической инфраструктуры и другие вопросы.
Также министры подтвердили приверженность своей страны инновациям в таких областях, как искусственный интеллект и связь между энергией и водой, сообщает минэнерго США.
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Саудовская АравияИранСШАВ мире
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