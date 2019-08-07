США и Саудовская Аравия хотят исключить перебои на рынке нефти из-за Ирана

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Министр энергетики США Рик Перри во вторник провел встречу в Вашингтоне с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом и Саудовской принцессой Римой бинт Бандар, сообщает минэнерго США.

"В ходе встречи министры энергетики двух стран обсудили ряд тем, включая стабильность мировых нефтяных рынков, предстоящее председательство Королевства в G20, продолжение двустороннего энергетического и инновационного сотрудничества США и недавний визит госсекретаря Перри в регион", - говорится в сообщении.

"Министр Перри и министр аль-Фалих вновь подтвердили, что Соединенные Штаты и Саудовская Аравия как два ведущих мировых поставщика нефти будут продолжать совместную работу по обеспечению того, чтобы мировые нефтяные рынки оставались хорошо снабженными, чтобы компенсировать перебои, особенно в свете агрессивных усилий Ирана по их дестабилизации", - отмечают в ведомстве.

Кроме того, стороны обсудили двустороннюю работу над общей энергетической стратегией, начиная от энергоэффективности и развития возобновляемых источников энергии до гражданской ядерной энергетики, защиты критической энергетической инфраструктуры и другие вопросы.