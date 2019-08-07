Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с коммуникационным спутником

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал

© AP Photo / John Raoux Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с израильским коммуникационным спутником Amos-17 на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 02:24 (мск).

Трансляцию запуска ведет компания SpaceX.

Для первой ступени Falcon 9 это уже третий пуск: ее дважды использовали для других коммерческих стартов SpaceX.

На этот раз компания не планирует сохранять первую ступень. Это решение обусловлено тем, что израильский спутник очень тяжелый: он весит около 6,5 тонны и на то, чтобы вывести его на орбиту, уйдет вся мощь ракеты-носителя. Однако вновь поймать носовой обтекатель SpaceX все же планирует.

Amos-17, построенный компанией Boeing, принадлежит израильской Spacecom Ltd.

В сентябре 2016 года, во время неудачного предстартового огневого испытания ракеты Falcon 9, спутник был утерян Amos-6. После случившегося SpaceX пересмотрела практику и теперь проводит тестовые запуски двигателей без полезной нагрузки.