Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с коммуникационным спутником

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с израильским коммуникационным спутником Amos-17 на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 02:24 (мск).
Трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
Для первой ступени Falcon 9 это уже третий пуск: ее дважды использовали для других коммерческих стартов SpaceX.
На этот раз компания не планирует сохранять первую ступень. Это решение обусловлено тем, что израильский спутник очень тяжелый: он весит около 6,5 тонны и на то, чтобы вывести его на орбиту, уйдет вся мощь ракеты-носителя. Однако вновь поймать носовой обтекатель SpaceX все же планирует.
Amos-17, построенный компанией Boeing, принадлежит израильской Spacecom Ltd.
В сентябре 2016 года, во время неудачного предстартового огневого испытания ракеты Falcon 9, спутник был утерян Amos-6. После случившегося SpaceX пересмотрела практику и теперь проводит тестовые запуски двигателей без полезной нагрузки.
На орбите Amos-17 заменит Amos-5, связь с которым потеряли в 2015 году. Новый спутник будет обеспечивать передачу сигналов Ka-, Ku- и C-диапазонов и расширит покрытие Spacecom на территориях Африки, Ближнего Востока и Европы.