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РИА Новости

Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с коммуникационным спутником

02:27, 7 августа 2019
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© AP Photo / John RaouxСтарт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с грузом для Международной космической станции с космодрома на мысе Канаверал
© AP Photo / John Raoux
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с израильским коммуникационным спутником Amos-17 на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 02:24 (мск).
Трансляцию запуска ведет компания SpaceX.
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Источник: запуск к МКС первого корабля Crew Dragon с экипажем отложен
Для первой ступени Falcon 9 это уже третий пуск: ее дважды использовали для других коммерческих стартов SpaceX.
На этот раз компания не планирует сохранять первую ступень. Это решение обусловлено тем, что израильский спутник очень тяжелый: он весит около 6,5 тонны и на то, чтобы вывести его на орбиту, уйдет вся мощь ракеты-носителя. Однако вновь поймать носовой обтекатель SpaceX все же планирует.
Amos-17, построенный компанией Boeing, принадлежит израильской Spacecom Ltd.
В сентябре 2016 года, во время неудачного предстартового огневого испытания ракеты Falcon 9, спутник был утерян Amos-6. После случившегося SpaceX пересмотрела практику и теперь проводит тестовые запуски двигателей без полезной нагрузки.
На орбите Amos-17 заменит Amos-5, связь с которым потеряли в 2015 году. Новый спутник будет обеспечивать передачу сигналов Ka-, Ku- и C-диапазонов и расширит покрытие Spacecom на территориях Африки, Ближнего Востока и Европы.
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Перешивать из старого, то ещё удовольствие... Хотя, если в бюджете дыра более, чем в 22 трлн баксов...
7 августа, 04:21
eldeckel
220008
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