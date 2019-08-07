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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Глава МИД Перу призвал к мирному решению проблем Венесуэлы

02:19, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Карлос ЭррераУчастники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
© РИА Новости / Карлос Эррера
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 авг – РИА Новости. Участники международной конференции по вопросам демократии в Венесуэле, которая состоялась во вторник в Лиме, пришли к выводу, что разрешение сложной ситуации, в которой оказалась страна, должно проходить только мирным путем, сообщил глава МИД Перу Нестор Пополисио журналистам.
"Мы считаем, что решение (проблем) Венесуэлы должно иметь мирный характер. То, что мы сейчас делаем на уровне международного сообщества, - это поддержка усилий Венесуэлы в восстановлении демократии", - сказал он. Выступление министра транслировалось в Facebook МИД.
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Пополисио сообщил, что страны также обсудили блокировку собственности Венесуэлы на территории США.
В целом он назвал успешной прошедшую в Лиме конференцию, которая собрала больше 60 делегатов из разных стран и международных организаций.
По словам министра, тот факт, что на конференции собрались дипломаты с пяти континентов, говорит о том, что ситуация в Венесуэле затрагивает многие страны.
Пополисио отметил также, что делегации Мексики и Уругвая в последний момент отказались приезжать на конференцию. "Мексика и Уругвай были приглашены, но в последний момент решили не участвовать, думаю, следует спросить их, каковы были причины не участвовать во встрече", - заявил он.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеМИД ПеруВенесуэлаВ мире
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