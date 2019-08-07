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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин

02:17, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж
Военнослужащий сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ХАМА, 7 авг - РИА Новости. Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин и ликвидировала 45 боевиков, сообщает корреспондент РИА Новости.
"Во вторник после ожесточенных столкновений между сирийский армией и вооруженными террористическими группировками... сирийской армии удалось восстановить контроль над городом Арбаин на северо-западе Хамы и ликвидировать 45 боевиков, среди которых много иностранцев", - сообщил корреспондент.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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