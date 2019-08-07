Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин

"Во вторник после ожесточенных столкновений между сирийский армией и вооруженными террористическими группировками... сирийской армии удалось восстановить контроль над городом Арбаин на северо-западе Хамы и ликвидировать 45 боевиков, среди которых много иностранцев", - сообщил корреспондент.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.