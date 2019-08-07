На Сахалине шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на Сахалине, сообщается на сайте регионального УМВД РФ.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля начал маневр поворота налево от правой обочины, не убедившись в его безопасности. В результате чего с ним совершил столкновение ехавший в попутном направлении пассажирский автобус. В настоящее время известно о шести пострадавших, погибших нет", - говорится в сообщении.