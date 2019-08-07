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РИА Новости

На Сахалине шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

02:17, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Шесть человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на Сахалине, сообщается на сайте регионального УМВД РФ.
По данным ведомства, ДТП произошло утром в среду на 133 километре трассы Южно-Сахалинск - Оха.
"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля начал маневр поворота налево от правой обочины, не убедившись в его безопасности. В результате чего с ним совершил столкновение ехавший в попутном направлении пассажирский автобус. В настоящее время известно о шести пострадавших, погибших нет", - говорится в сообщении.
На место происшествия выехала оперативно-следственная группа.
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