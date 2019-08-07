Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина

ООН, 7 авг – РИА Новости. Российские дипломаты планируют посетить россиянина Владимира Кузнецова, арестованного в США по подозрению в незаконной пересылке на родину комплектующих к стрелковому оружию, сообщили РИА Новости в консульстве РФ в Нью-Йорке.

Прокуратура Бруклина предъявила россиянину обвинения в нелегальном вывозе и сговоре с целью вывоза комплектующих и аксессуаров для оружия из США в Россию, говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Обвинение предполагает, что с февраля 2017 года проживающий в Бруклине 58-летний Кузнецов и другие участники сговора вывозили комплектующие, которые запрещены к вывозу за рубеж без получения специальных разрешений от госдепартамента и министерства торговли. Детали отправлялись обычной почтой в Россию.

"Консульству удалось установить контакт с его защитником и с представителями правоохранительных органов, которые ведут это дело. Будет планироваться его посещение", - сказал собеседник агентства.

"По срокам пока нет информации, потому что каждое посещение согласовывается с исправительными учреждениями, где находится человек", - добавил он.

В консульстве также отметили, что каких-либо уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США пока не поступало.