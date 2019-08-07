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РИА Новости

Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина

01:45, 7 августа 2019
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© Фото : Официальный сайт Генконсульства РФ в Нью-ЙоркеЗдание Генерального консульства России в Нью-Йорке
Здание Генерального консульства России в Нью-Йорке
© Фото : Официальный сайт Генконсульства РФ в Нью-Йорке
ООН, 7 авг – РИА Новости. Российские дипломаты планируют посетить россиянина Владимира Кузнецова, арестованного в США по подозрению в незаконной пересылке на родину комплектующих к стрелковому оружию, сообщили РИА Новости в консульстве РФ в Нью-Йорке.
Прокуратура Бруклина предъявила россиянину обвинения в нелегальном вывозе и сговоре с целью вывоза комплектующих и аксессуаров для оружия из США в Россию, говорится в сообщении на сайте прокуратуры. Обвинение предполагает, что с февраля 2017 года проживающий в Бруклине 58-летний Кузнецов и другие участники сговора вывозили комплектующие, которые запрещены к вывозу за рубеж без получения специальных разрешений от госдепартамента и министерства торговли. Детали отправлялись обычной почтой в Россию.
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"Консульству удалось установить контакт с его защитником и с представителями правоохранительных органов, которые ведут это дело. Будет планироваться его посещение", - сказал собеседник агентства.
"По срокам пока нет информации, потому что каждое посещение согласовывается с исправительными учреждениями, где находится человек", - добавил он.
В консульстве также отметили, что каких-либо уведомлений о задержании россиянина от официальных властей США пока не поступало.
Если вина Кузнецова будет доказана, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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