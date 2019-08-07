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РИА Новости

Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября

01:42, 7 августа 2019
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© Фото : ТрансконтейнерПеревозки компанией "Трансконтейнер"
Перевозки компанией Трансконтейнер
© Фото : Трансконтейнер
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Аукцион по продаже 50 процентов плюс две акции ведущего российского железнодорожного контейнерного оператора "Трансконтейнер", принадлежащих РЖД, со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен на 27 ноября 2019 года, говорится в опубликованных условиях торгов.
Организатором торгов выступает "ВТБ Капитал".
"Стартовая (минимальная) цена продажи акций 36,159 миллиарда рублей... Заявка, а также иные документы, которые должны быть приложены... принимаются организатором аукциона в период c 8 августа 2019 года по 15 ноября 2019 года... Дата, время и место проведения аукциона 27 ноября 2019 года", - отмечается в условиях аукциона, опубликованных в среду в газете "Коммерсант".
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