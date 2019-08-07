Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии

РИМ, 7 авг - РИА Новости, Сергей Старцев. Верховный кассационный суд Италии поздно вечером во вторник вынес окончательное решение по скандальному делу о крупномасштабном мошенничестве бывшего руководства партии "Лига" и подтвердил необходимость конфискации 49 миллионов евро из партийных средств в пользу государства, сообщают местные СМИ.

Одновременно высшая судебная инстанция Италии в связи с истечением срока давности освободила от уголовной ответственности за мошенничество двух главных фигурантов дела – основателя и бывшего лидера "Лиги" сенатора Умберто Босси и экс-казначея партии Франческо Белсито. В отношении последнего теперь остается в силе лишь обвинение в незаконном присвоении средств, в связи с чем его дело вновь передается на рассмотрение Апелляционного суда Генуи.

Громкий скандал вокруг присвоения ближайшим окружением Босси крупных денежных средств разгорелся на Апеннинах в 2011 году. Речь шла о масштабных махинациях и фактическом хищении 49 миллионов евро, выделенных "Лиге" в 2008-2010 годах из государственных фондов по финансированию политических партий. Выяснилось, в частности, что эти средства активно использовались в личных целях членами семьи Босси и его приближенными, а часть денег была выведена за границу, в том числе на Кипр и в Танзанию.

Этот скандал фактически стал концом политической карьеры основателя "Лиги". В апреле 2012 года Босси был вынужден уйти в отставку, хотя ему в качестве утешительного приза и был уготован пост "пожизненного президента" партии. Тем не менее тяжело больной политик фактически полностью отошел от дел, а большинство его ближайших сторонников постепенно были оттеснены на третьестепенные роли. Несмотря на это, в ходе парламентских выборов 2018 года ветеран итальянской политики вновь был избран членом Сената республики.

В июле 2017 года суд первой инстанции вынес обвинительный приговор в отношении Босси и Белсито. Тогда бывший лидер "Лиги" получил 2,5 года лишения свободы. Однако, уже в ноябре 2018 года Апелляционный суд смягчил это наказание, сократив срок заключения 77-летнему сенатору до одного года 10 месяцев. Теперь Босси вообще более не грозит тюремное заключение. В сентябре прошлого года экс-лидер "Лиги" был приговорен Верховым судом Италии к одному году 15 дням лишения свободы за оскорбление президента республики, но затем тюремное заключение было заменено ему социальными работами.

Верховный суд полностью оставил в силе ту часть приговора, которая касается конфискации 49 миллионов евро из фондов "Лиги" в пользу государства. Это решение относится и к новому руководству партии, которая с июня 2018 года входит в правительственную коалицию и сейчас является самой популярной политической силой Италии. Сторонникам нынешнего лидера "Лиги", вице-премьера Маттео Салвини придется вносить в казну средства, похищенные предшественниками. Впрочем, адвокатам партии в сентябре прошлого года удалось достичь соглашения с прокуратурой о том, что ежегодно "Лига" будет возвращать лишь по 600 тысяч евро. Таким образом компенсация похищенных средств должна занять около 80 лет.