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РИА Новости

Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США

01:16, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевГлава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
Глава КНДР Ким Чен Ын на военном параде в Пхеньяне по случаю 105-й годовщины со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ким Чен Ын назвал последние пуски ракет КНДР предупреждением Вашингтону и Сеулу в ответ на их совместные военные учения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Высоко оценивая то, что демонстрационный запуск прошел удовлетворительно, как и планировалось, (лидер КНДР) Ким Чен Ын отметил, что указанное военное действие будет возможностью послать адекватное предупреждение совместным военным занятиям, которые сейчас проводят власти США и Южной Кореи", - сообщило агентство.
Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск баллистических ракет малой дальности. Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега. Прошедшие в ночь пуски стали уже четвертыми испытаниями с начала мая.
Совет Безопасности ООН требует от КНДР прекратить разработку и пуски любых баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций. При этом сам Пхеньян не согласен с этим требованием. Тем не менее, ранее власти КНДР добровольно взяли на себя обязательство не проводить только испытания баллистических ракет большой дальности.
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Ким Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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