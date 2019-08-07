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РИА Новости

Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова

00:35, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЭкс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы. 18 мая 2018
Экс-заместитель министра культуры РФ Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении государственных средств, в Басманном суде Москвы. 18 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство стороны защиты об условно-досрочном освобождении экс-заместителя министра культуры Григория Пирумова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Судебное заседание назначено на 7 августа в 11.30", - сказал собеседник агентства.
Мосгорсуд в конце января ужесточил с 1,5 до 3 лет колонии приговор по первому "делу реставраторов", вынесенный бывшему замминистра культуры России Григорию Пирумову.
Дело направили на новое рассмотрение по требованию прокуратуры, которая сочла срок в 1,5 года колонии слишком мягким для организатора хищений на сотни миллионов рублей.
В мае 2018 года Пирумов стал подозреваемым по второму уголовному делу, на этот раз - о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов - бывший глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников - тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора.
Впоследствии бежавший за границу Мазо был объявлен в международный розыск, Колесников - арестован. В апреле 2019 года Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.
Сейчас Пирумов находится в СИЗО "Матросская тишина".
Григорий Пирумов в Басманном суде Москвы. 18 мая 2018
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