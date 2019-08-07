Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы в среду рассмотрит ходатайство стороны защиты об условно-досрочном освобождении экс-заместителя министра культуры Григория Пирумова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Судебное заседание назначено на 7 августа в 11.30", - сказал собеседник агентства.

Мосгорсуд в конце января ужесточил с 1,5 до 3 лет колонии приговор по первому "делу реставраторов", вынесенный бывшему замминистра культуры России Григорию Пирумову.

Дело направили на новое рассмотрение по требованию прокуратуры, которая сочла срок в 1,5 года колонии слишком мягким для организатора хищений на сотни миллионов рублей.

В мае 2018 года Пирумов стал подозреваемым по второму уголовному делу, на этот раз - о хищениях в Эрмитаже. Речь идет о сумме в 450 миллионов рублей, причем двое других фигурантов - бывший глава департамента Минкультуры Борис Мазо и бизнесмен Никита Колесников - тоже имеют судимость по "делу реставраторов", но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора.

Впоследствии бежавший за границу Мазо был объявлен в международный розыск, Колесников - арестован. В апреле 2019 года Пирумову было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества по делу о хищениях в Эрмитаже.