В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений

Военнослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов "Кубок моря-2017" и "Морской десант-2017" во Владивостоке

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 авг – РИА Новости. Третья, заключительная, фаза военных учений стартует в Венесуэле в среду и продлится до 30 августа.

Учения начались 24 июля. Они проходят во всех видах войск, включая народное ополчение, в них принимает участие около миллиона человек.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял, что третья фаза будет посвящена борьбе с трансграничной преступностью.

Последний раз крупные военные учения проводились в Венесуэле в середине февраля на фоне попытки оппозиции совершить государственный переворот. Тогда Мадуро заявил о полном успехе крупнейших военных учений Angostura.