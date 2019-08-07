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РИА Новости

В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений

00:31, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов "Кубок моря-2017" и "Морской десант-2017" во Владивостоке
Военнослужащие Венесуэлы на церемонии открытия международных конкурсов Кубок моря-2017 и Морской десант-2017 во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 авг – РИА Новости. Третья, заключительная, фаза военных учений стартует в Венесуэле в среду и продлится до 30 августа.
Учения начались 24 июля. Они проходят во всех видах войск, включая народное ополчение, в них принимает участие около миллиона человек.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявлял, что третья фаза будет посвящена борьбе с трансграничной преступностью.
Последний раз крупные военные учения проводились в Венесуэле в середине февраля на фоне попытки оппозиции совершить государственный переворот. Тогда Мадуро заявил о полном успехе крупнейших военных учений Angostura.
Учения проходили с 10 по 15 февраля. Как отмечал Мадуро, они стали самыми крупными и масштабными из всех, что проводила страна за свою 200-летнюю историю.
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