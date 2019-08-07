В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия

ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Прокуратура Бруклина обвиняет россиянина Владимира Кузнецова в нелегальном вывозе в Россию частей стрелкового оружия, говорится в сообщении ведомства.

"При этом он умышленно указывал неверное описание содержимого посылок и скрывал эти комплектующие", — добавил специальный агент по расследованиям внутренней безопасности Лей-Алистер Барзи.

По данным обвинения, 58-летний Кузнецов и другие участники сговора с февраля 2017 года без специальных разрешений от Госдепартамента и министерства торговли обычной почтой отправляли в Россию комплектующие для оружия.

Правоохранительные органы узнали об этой схеме спустя три месяца — 22 мая в одном из отправлений они обнаружили несоответствие содержимого описанию в сопроводительных документах.

Ситуация повторилась несколько раз. В качестве отправителя фигурировал не только Кузнецов, но и его супруга Марина Маллер. Получателями были Вадим Новиков, Дмитрий Кузнецов и другие.