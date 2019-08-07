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РИА Новости

В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия

00:28, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПрохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Прохожие на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 7 авг — РИА Новости. Прокуратура Бруклина обвиняет россиянина Владимира Кузнецова в нелегальном вывозе в Россию частей стрелкового оружия, говорится в сообщении ведомства.

"При этом он умышленно указывал неверное описание содержимого посылок и скрывал эти комплектующие", — добавил специальный агент по расследованиям внутренней безопасности Лей-Алистер Барзи.

По данным обвинения, 58-летний Кузнецов и другие участники сговора с февраля 2017 года без специальных разрешений от Госдепартамента и министерства торговли обычной почтой отправляли в Россию комплектующие для оружия.
Правоохранительные органы узнали об этой схеме спустя три месяца — 22 мая в одном из отправлений они обнаружили несоответствие содержимого описанию в сопроводительных документах.
Ситуация повторилась несколько раз. В качестве отправителя фигурировал не только Кузнецов, но и его супруга Марина Маллер. Получателями были Вадим Новиков, Дмитрий Кузнецов и другие.
Кузнецова задержали. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, если его вину докажут. Позже адвокат россиянина сообщил, что подзащитного отпустили под залог.
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