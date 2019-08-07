Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в среду посетит города Дейтон и Эль-Пасо, где в минувшие выходные в результате двух массовых расстрелов погибли более 30 человек.
"Завтра отправлюсь в Дейтон, Огайо, и Эль-Пасо, Техас, чтобы встретиться с теми, кто первым пришел на помощь, правоохранительными органами и некоторыми пострадавшими от этих ужасных расстрелов", - написал Трамп в Twitter.
Will be going to Dayton, Ohio and El Paso, Texas, tomorrow to meet with First Responders, Law Enforcement, and some of the victims of the terrible shootings.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 августа 2019 г.
В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.