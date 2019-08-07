Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами

Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019

ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в среду посетит города Дейтон и Эль-Пасо, где в минувшие выходные в результате двух массовых расстрелов погибли более 30 человек.

"Завтра отправлюсь в Дейтон, Огайо, и Эль-Пасо, Техас, чтобы встретиться с теми, кто первым пришел на помощь, правоохранительными органами и некоторыми пострадавшими от этих ужасных расстрелов", - написал Трамп в Twitter

Will be going to Dayton, Ohio and El Paso, Texas, tomorrow to meet with First Responders, Law Enforcement, and some of the victims of the terrible shootings. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 августа 2019 г.

В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.

Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.