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РИА Новости

Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами

00:22, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. 28 июня 2019
Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 7 авг – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в среду посетит города Дейтон и Эль-Пасо, где в минувшие выходные в результате двух массовых расстрелов погибли более 30 человек.
"Завтра отправлюсь в Дейтон, Огайо, и Эль-Пасо, Техас, чтобы встретиться с теми, кто первым пришел на помощь, правоохранительными органами и некоторыми пострадавшими от этих ужасных расстрелов", - написал Трамп в Twitter.
В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в супермаркете Walmart в городе Эль-Пасо неподалеку от границы с Мексикой. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики. В результате происшествия погибли 22 человека, более 20 ранены.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, свыше 30 пострадали.
Трамп назвал эти инциденты преступлением против человечества. Он дал указание минюсту работать с местными властями и интернет-компаниями для обнаружения экстремистов до того, как они совершат преступления. Кроме того, президент США поручил минюсту разработать изменения в законодательство в сфере охраны психического здоровья, чтобы более эффективно выявлять потенциальных убийц с психическими отклонениями.
Полиция на месте стрельбы в Walmart в Эль-Пасо, штат Техас. 3 августа 2019
Вчера, 08:00
Десятки убитых за сутки. Почему в США не перестанут стрелять по людям
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