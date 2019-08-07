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РИА Новости

Палеонтологи нашли в Новой Зеландии останки гигантского попугая

02:15, 7 августа 2019
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© Brian Choo, Flinders UniversityТак художник представил себе гигантского попугая Heracles, жившего на Новой Зеландии 10-20 миллионов лет назад
Так художник представил себе гигантского попугая Heracles, жившего на Новой Зеландии 10-20 миллионов лет назад
© Brian Choo, Flinders University
МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Новая Зеландия в очередной раз подтвердила свой статус прибежища гигантских пернатых – в недавнем прошлом ее населяли не только знаменитые трехметровые птицы-моа, но попугаи размером с человека. Об этом пишут ученые в журнале Biology Letters.

"Все знают, что Новая Зеландия была архипелагом гигантских птиц. На ее поверхности жили не только моа, но и гигантские гуси и журавли-адзебиллы, а в небесах безраздельно владычествовали огромные орлы. Однако, до настоящего времени мы не находили останков гигантских попугаев ни здесь, ни в любых других уголках Земли", — рассказывает Тревор Уорзи (Trevor Worthy) из университета Флиндерса в Аделаиде (Австралия).

После вымирания динозавров на рубеже мезозоя и кайнозоя, верхушку пищевой пирамиды достаточно долгое время занимали крупные наземные птицы, не умевшие летать. Начиная с конца эоцена, их со временем вытеснили крупные млекопитающие, вроде двухтонных "свиней-терминаторов" энтелодонтов или четырехметровых гиенодонов.
Несмотря на потерю лидерства, гигантские птицы не вымерли полностью, и их популяции продолжали сохраняться в разных уголках Земли. К примеру, гигантские плотоядные "птицы ужаса"-фороракосы существовали на территории Южной Америки вплоть до начала ледникового периода, а их "кузины" с Мадагаскара и Новой Зеландии – моа и слоновые птицы – исчезли лишь три-четыре века назад.
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Учитывая то, что многие, если не большинство из этих птиц исчезли примерно тогда, когда в ареалах их обитания появился человек, многие палеонтологи сегодня считают, что причиной их вымирания послужили люди. После их исчезновения вымерли и те животные, чья жизнь зависела от этих гигантов, к примеру, орлы-гиганты Harpagornis moorei.
Уорзи и его коллеги открыли еще одного причудливого соседа моа, их врагов-орлов и других пернатых гигантов Новой Зеландии, проводя раскопки в окрестностях города Сент-Батанс на южной оконечности архипелага.
Здесь залегают породы, сформировавшиеся примерно 20 миллионов лет назад, в начале миоцена, последней действительно теплой геологической эпохи в истории нашей планеты. Ученые достаточно часто проводят раскопки в этом регионе Новой Зеландии и нередко находят здесь останки птиц гигантов. К примеру, в последние годы им удалось открыть здесь два вида гигантских пингвинов, не уступавших человеку в росте и массе.
© Paul Scofield, Canterbury MuseumПопугай-"геракл", человек и сойка
Попугай-геракл, человек и сойка
© Paul Scofield, Canterbury Museum
Попугай-"геракл", человек и сойка
Недавно, как отмечает Уорзи, его команде удалось совершить здесь потрясающую находку. Они выкопали две очень больших берцовых кости, почти неотличимых от аналогичных частей скелета новозеландского попугая какапо (Strigops habroptilus). Эти птицы, потерявшие способность летать, сегодня считаются самыми крупными попугаями Земли – их рост составляет около полуметра, а вес может достигать четырех килограмм.
Их древний родич, по словам палеонтологов, оказался заметно крупнее – он был почти в три раза выше и в несколько раз тяжелее, чем Strigops habroptilus. Уорзи и его коллеги назвали его "гераклом", Heracles inexpectatus, в честь необычайно больших размеров птицы и ее неожиданного открытия.
Палеонтологи предполагают, что эти гиганты обладали схожей диетой и анатомией, как и их современные травоядные родичи, однако возможны и другие варианты, учитывая особенности диеты и поведения других попугаев с Новой Зеландии.
"Мощный клюв этого пернатого Геракла позволял ему питаться любой пищей, в том числе и мясом других птиц. Нам крайне редко удается найти однозначные намеки на то, что ели древние животные, однако попугаи славятся своей всеядностью. К примеру, новозеландские кеа начали нападать на овец после того, как их сюда завезли европейские фермеры", — заключает Майкл Арчер, профессор из университета Нового Южного Уэльса в Сиднее (Австралия).
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палеонтологияОткрытия - РИА НаукаНовая ЗеландияАвстралияРИА Наука
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