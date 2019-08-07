Актриса из "Рассказа служанки" назвала самую тяжелую сцену в сериале

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Исполнительница главной роли в сериале "Рассказ служанки" Элизабет Мосс рассказала о самой тяжелой сцене, Исполнительница главной роли в сериале "Рассказ служанки" Элизабет Мосс рассказала о самой тяжелой сцене, сообщает ew.com.

"Это было во втором сезоне - эпизод, когда моя героиня рожала. У нас было два младенца-актера. Так вот, одного малыша намазали сливочным сыром и желе, чтобы он был будто в первородной смазке. Пахло это ужасно. Ребенку тоже не понравилось – он устроил истерику. Снимать было тяжело. Но эпизод получился очень эмоциональным", - сказала Элизабет Мосс.

Исполнительница роли Кейт добавила, что в целом думают актеры о проекте: "Как бы это безумно не звучало, нам нравится сниматься. Это важно для каждого, так как это невероятная возможность и вызов".