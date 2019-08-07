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РИА Новости
Культура

Актриса из "Рассказа служанки" назвала самую тяжелую сцену в сериале

02:53, 7 августа 2019
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© Фото : Hulu Элизабет Мосс сериале "Рассказ служанки"
Элизабет Мосс сериале Рассказ служанки
© Фото : Hulu
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Исполнительница главной роли в сериале "Рассказ служанки" Элизабет Мосс рассказала о самой тяжелой сцене, сообщает ew.com.
"Это было во втором сезоне - эпизод, когда моя героиня рожала. У нас было два младенца-актера. Так вот, одного малыша намазали сливочным сыром и желе, чтобы он был будто в первородной смазке. Пахло это ужасно. Ребенку тоже не понравилось – он устроил истерику. Снимать было тяжело. Но эпизод получился очень эмоциональным", - сказала Элизабет Мосс.
Исполнительница роли Кейт добавила, что в целом думают актеры о проекте: "Как бы это безумно не звучало, нам нравится сниматься. Это важно для каждого, так как это невероятная возможность и вызов".
"Рассказ служанки" - телесериал, основанный на книге Маргарет Этвуд. Женщины из вымышленного тоталитарного государства имеют мало прав, некоторые из них ценятся лишь за то, что могут иметь детей. Они становятся "служанками" и выполняют одну работу – рожают от чиновников и офицеров, чьи жены стали бесплодными из-за экологической катастрофы.
Кадр из сериала Рассказ служанки
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КультураЭлизабет МоссКино и сериалыНовости культуры
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