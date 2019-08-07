Командовал спектаклем. Зеленский вверил войска в Донбассе "реконструктору"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Антон Лисицын. Президент Украины Владимир Зеленский назначил командующим Операцией объединенных сил в Донбассе Владимира Кравченко. Этот генерал пока известен только участием в "карнавальной битве" — реконструкции "разгрома московского войска" под Конотопом. Но Зеленскому больше некого отправлять в зону боевых действий — в армии кадровый голод.

Адекватный и неизвестный

Если судить по СМИ, последнее крупное сражение Владимира Кравченко было постановочным. В начале июля оперативное командование "Север" Вооруженных сил Украины отмечало 360-летие битвы под Конотопом.

В 1659 году в ходе Русско-польской войны перешедший на сторону Речи Посполитой гетман Иван Выговский нанес поражение наступавшим русским войскам. Официальный Киев трактует это как "победу украинских казаков над московитами", хотя бойцы Запорожской Сечи сражались тогда с обеих сторон. В честь годовщины этого события Генеральный штаб украинской армии устроил "батально-историческую реконструкцию разгрома московского войска". Кроме того, состоялось праздничное шествие по улицам Конотопа с рекордно длинным — 18-метровым — флагом Украины.

Служивший под началом Кравченко офицер ВСУ Андрей (имя изменено) охарактеризовал РИА Новости нового командующего ООС как "нормального, адекватного командира".

"В войсках его мало кто знает, но, в отличие от многих генералов, он не замаран коррупцией. На Кравченко, скорее всего, меньше компромата, чем на других. Про того же Руслана Хомчака, который сейчас начальник Генштаба, легенды ходят из-за его "бизнес-партнерства" с (украинским олигархом. — Прим. ред.) Игорем Коломойским. То же самое и с остальными", — говорит собеседник.

И добавляет: "При большом числе генералов на Украине есть проблема кадрового голода — сложно найти не встроенного в коррупционные схемы офицера".

По словам Андрея, именно "хозяйственные недоразумения" сейчас — одна из главных проблем ВСУ. Об этом же недавно сообщали представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По информации ополчения, 25-я бригада украинской армии выведена из Донбасса "из-за массовых хищений имущества в подразделениях".

Подобное же творится и в других частях, утверждают в Луганске. "Жертвой собственной жадности стали командир 14-й отдельной механизированной бригады и заместитель командира бригады по вооружению — их сейчас проверяют в связи с пропажей 12 американских приборов ночного видения, полученных в рамках иностранной военной помощи", — отметил пресс-офицер Народной милиции.

Деморализованы расследованием

Зеленский действительно пытается навести порядок в хозяйстве Министерства обороны. Еще в начале июня он потребовал от правоохранительных органов активнее расследовать дела о хищениях в вооруженных силах.

У чинов Минобороны и предпринимателей провели серию обысков. Следователей интересовало в основном окружение бывшего президента страны Петра Порошенко, вовлеченное в бизнес с армейскими контрактами. У Государственного бюро расследований есть подозрения, что закупка обмундирования и экипировки осуществлялась по коррупционной схеме.

Один из проверяемых, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко, жаловался, что следственные действия фактически парализовали ведомство. "Работа заблокирована, люди деморализованы, изымаются документы и техника, но ничего найти не могут! Видим кучу юридических нарушений и тупой заказняк", — возмущался он в социальной сети.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе © AP Photo / Evgeniy Maloletka Солдат ВСУ у линии соприкосновения в Донбассе

Рассчитывались патронами

Другой собеседник РИА Новости Александр (имя изменено) служит в одном из украинских силовых ведомств, выезжает в зону боевых действий. По его словам, проверки идут не только в Киеве, но и в частях, дислоцированных в Донбассе. Командование старается продемонстрировать новым властям служебное рвение.

"Землю роют все, в воинских частях поднимают бумаги, когда и что списывали. В СБУ изображают активность. Менты какие-то новые дела возбуждают. Впрочем, в МВД ничего не меняется, там как было много мародеров и взяточников, так и осталось", — уверен Александр.

И все же сейчас воруют поменьше, чем в начале "антитеррористической операции". "Это не 2014-й и даже не 2015-й. Война реально списывала все: составили акт, иногда приложили фото чего-то сгоревшего и — пожалуйста — толкай налево! — вспоминает Александр. — Рассчитывались патронами как ходовой валютой. Даже волонтеры, штатские брали патроны. Буквально: привезли в АТО еду, получили в благодарность сумку патронов, уехали и по дороге ими рассчитываются уже в тылу. Сколько в то время оружия уплыло, никто не установит".

Сегодня, как уверяет военнослужащий, торговать оружием в ВСУ могут только генералы: рядовые, сержанты и офицеры отстранены от этого бизнеса.

Некоторые военные "зарабатывают" на блок-постах, у линии разграничения, продолжает Александр. Солдаты и офицеры за небольшую мзду могут закрыть глаза на контрабанду.

"От чего реально страдают "збройни силы" (вооруженные силы. — Прим. ред.) — от недобора, — подчеркивает Александр. — Ротации все реже, люди сидят на передовой по восемь месяцев, а некоторые и по году. Недоукомплектована даже 95-я бригада — десантники, хотя они считаются элитными. Почему не хватает людей? Да потому что те же деньги можно получать в Польше. Быть заробитчанином — это тяжело, неприятно, но тебе вряд ли снарядом половину башки снесет".