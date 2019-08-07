Эксперты рассказали, граждане каких стран путешествуют по миру чаще всех

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Великобритания, США и Китай возглавляют список стран, жители которых чаще других путешествуют по миру, Великобритания, США и Китай возглавляют список стран, жители которых чаще других путешествуют по миру, сообщает АТОР со ссылкой на данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Организация выпустила отчет, в котором говорится, что число путешественников, выбирающих самолет в качестве средства передвижения, увеличилось в 2018 году почти на 7% и достигло 4,4 миллиарда пассажиров.

В 2018 году более 126 миллионов британцев (8,6% всех пассажиров) летали на самолетах в другие страны.

На втором месте – США (111,5 миллионов или 7,6% всех авиапассажиров), третью позицию занимает Китай – 97 миллионов граждан этой страны (6,6% общего потока) посещали другие страны. Четвертое и пятое место у Германии (более 94 миллионов) и Франции (около 60 миллионов авиапассажиров).