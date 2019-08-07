Дружок, хочешь, я расскажу тебе сказку? Аудиокниги на все случаи жизни

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Светлана Вовк. Цейтнот, путешествие или, наоборот, наскучивший маршрут: дом — работа — дача, словом, на чтение нет времени. Выход есть — аудиокниги вам в помощь. Вещь удобная, тут не поспоришь. Главное, правильно выбрать: для машины или метро, под настроение или компанию, для шопинга или поезда, знаменитый актер или просто приятный голос. Десять книг вслух — в материале РИА Новости.
"Доброключения и рассуждения Луция Катина" Бориса Акунина. Читает Александр Клюквин
Обложка книги Бориса Акунина "Доброключения и рассуждения Люция Катина"
Эраст умер, Луций будет жить. Знакомьтесь, новый герой Акунина. Повествование начинается с грустного описания его появления на свет и объяснения происхождения, как ни странно, не имени, а фамилии. Отличный стилист Акунин описал приключения Луция в духе авантюрно-философских романов XVIII века, а чтец точно уловил ритм и интонацию повествования. Эта аудиокнига затягивает, как хороший сериал. Если включите по пути на работу, точно будете ждать вечера, чтобы продолжить. И плевать на пробки в час пик.
"Наполеонов обоз. Белые лошади" Дины Рубиной. Читает автор
Вторая часть трилогии знаменитого беллетриста. Если первую книгу "Рябиновый клин" вы читали в бумажном варианте, эту можете слушать в метро, в утренней пробке. У Рубиной талант начитывать свои книги выразительно, с нужной интонацией, хорошо поставленным голосом. Раскрытие через века детективной истории исчезновения сокровищ, награбленных наполеоновскими войсками, любовь главных героев, пронесенная через годы, предсказания цыганки, семейные тайны. В общем, главное — не проехать остановку.
"Умная собачка Соня" Андрея Усачева. Читают Ирина Богушевская, Александр Пожаров, Таша Романова
Обложка книги Андрея Усачева "Умная собачка Соня"
Для тех, кому от трех до семи. Но смешно будет всем. Когда в машине дети, а путь предстоит долгий, вспоминаешь зануду Осла из второго "Шрека" с его бесконечным: "Мы уже приехали?" Отвлечь неумолкающую "мелочь" сможет, например, умная собачка Соня, которая тоже задает вопросы: "Где живет Эхо?", "Кто сделал лужу на улице, и будут ли этого кого-то ругать?" Взрослые смеются, дети познают мир, путь становится короче. На вопрос "Что было дальше?" есть ответ — музыкальный аудиоспектакль "Знаменитая собачка Соня". Скорее всего, понадобится сразу. Соня стала умнее и взрослее, но продолжает спрашивать и исследовать.
"Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари. Читает Владимир Левашев
Некоторые взрослые тоже любят задавать вопросы. Харари — ученый с юмором. И его "интеллектуальное" — не синоним "скучного", иначе бумажная версия книги не стала бы бестселлером в 30 странах. Если предстоит долгое путешествие (поездом, автобусом, самолетом), профессор истории Еврейского университета в Иерусалиме развлечет вас рассказами о том, как Homo sapiens из гориллоподобного существа эволюционировал до властелина мира и что будет дальше. Автор спрашивает и отвечает: почему в современном обществе господствуют мужчины, а не женщины; почему появились деньги, государства и религия; как победил капитализм? Это только первая часть нон-фикшен трилогии профессора, есть еще "Краткая история будущего" и "21 урок для XXI века".
"Тень за спиной" Таны Френч. Читает Юлия Яблонская
Пятница. Вечер. Цвет карты "Яндекса" красный. Музыка для релакса — плохая идея, потому что до дачи еще далеко, а спать хочется уже сейчас. Тогда эта аудиокнига — то, что нужно, чтобы взбодриться. Действие нового романа из Дублинского цикла известной ирландской детективщицы начинается стылым январским утром. Повествование ведется от имени Антуанетты Конвей. Она и ее напарник Стивен Моран работают в отделе убийств, семей у них нет, поэтому их ставят на ночные дежурства, когда ничего интересного не происходит. Но однажды их отправляют расследовать убийство женщины. И уже при осмотре места преступления обнаруживается много странностей.
"Порог" Сергея Лукьяненко. Читает Кирилл Ратцек
Действие происходит в будущем, в нескольких мирах. Вселенная снова в беде. Четверо ученых на двух космических кораблях спасают три звездные системы и всех их обитателей. Никаких гендерных и возрастных ограничений. Фантастику можно слушать всей семьей. Старшее поколение наверняка оценит вступление от автора, в котором Лукьяненко подробно объясняет особенности выдуманного им мира и что как в нем называется — от мер длины до государственного устройства.
"Человек-невидимка из седьмого "Б" Лады Кутузовой. Читает Наталья Истарова
Обложка книги "Человек-невидимка из седьмого "Б"
Наш ответ "Гарри Поттеру". Рекомендуем "одиноким волшебникам" 13-17 лет и всем, кто хочет понять, в чем их проблема. Если вы застряли в пробке с трудным подростком, слушайте вместе. Братья Серый и Леха очень разные. Серый — человек-невидимка, хорошист, так себе велогонщик, и друг у него всего один; Леха — отличник, чемпион, дружит с половиной класса, нравится девчонкам. Каково живется Серому? Это история о том, чего стоит дружба, как зарождается первая любовь и закаляется характер.
"Беспокойная жизнь одинокой женщины" Марии Метлицкой. Читает Елена Калабина
Легкая проза только для женщин. Может быть дополнительным энергостимулятором во время антидепрессивного шопинга. Ну, вы понимаете. Героини рассказов — домохозяйки и бизнес-леди, красотки и простушки, тусовщицы и тихони. Все они одиноки и пытаются это исправить. В общем, "чего хотят женщины" — без волшебства и приукрашивания.
"Тяжелый свет Куртейна. Желтый" Макса Фрая. Читает Владимир Овуор
Даже если вы еще не знакомы со вселенной Ехо, послушайте в выходной день на прогулке новую историю Фрая. Ответственная за мелкие городские чудеса, неудавшаяся художница, гениальный ювелир и вполне успешный бухгалтер Жанна живет в Вильнюсе с дочкой и кошкой. По вечерам она оставляет в подворотнях странные послания, написанные флуоресцентными мелками и яблоки с разноцветными кукольными глазами. Вторая часть трилогии о людях, духах, полицейских, инопланетянах и ангелах, которые среди нас, вдохновляет на написание фраз-перевертышей в духе героини: "все явное становится тайным".
"Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона
Полная противоположность пособиям вроде "Ста способов стать богаче" и "Как сделать головокружительную карьеру и не утратить привлекательность". Жизненная философия популярного блогера проста: наплюй на стереотипы, забей на трудности, не гонись за признанием, не бойся неудач, просто будь счастлив. Ценное руководство для тех, кто зациклен на успехе и поисках позитива.