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РИА Новости
Культура

Дружок, хочешь, я расскажу тебе сказку? Аудиокниги на все случаи жизни

08:00, 7 августа 2019
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© Depositphotos / kantverМужчина слушает музыку
Мужчина слушает музыку
© Depositphotos / kantver
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Светлана Вовк. Цейтнот, путешествие или, наоборот, наскучивший маршрут: дом — работа — дача, словом, на чтение нет времени. Выход есть — аудиокниги вам в помощь. Вещь удобная, тут не поспоришь. Главное, правильно выбрать: для машины или метро, под настроение или компанию, для шопинга или поезда, знаменитый актер или просто приятный голос. Десять книг вслух — в материале РИА Новости.

"Доброключения и рассуждения Луция Катина" Бориса Акунина. Читает Александр Клюквин

© Издательство АСТОбложка книги Бориса Акунина "Доброключения и рассуждения Люция Катина"
Обложка книги Бориса Акунина Доброключения и рассуждения Люция Катина
© Издательство АСТ
Обложка книги Бориса Акунина "Доброключения и рассуждения Люция Катина"
Эраст умер, Луций будет жить. Знакомьтесь, новый герой Акунина. Повествование начинается с грустного описания его появления на свет и объяснения происхождения, как ни странно, не имени, а фамилии. Отличный стилист Акунин описал приключения Луция в духе авантюрно-философских романов XVIII века, а чтец точно уловил ритм и интонацию повествования. Эта аудиокнига затягивает, как хороший сериал. Если включите по пути на работу, точно будете ждать вечера, чтобы продолжить. И плевать на пробки в час пик.

"Наполеонов обоз. Белые лошади" Дины Рубиной. Читает автор

Вторая часть трилогии знаменитого беллетриста. Если первую книгу "Рябиновый клин" вы читали в бумажном варианте, эту можете слушать в метро, в утренней пробке. У Рубиной талант начитывать свои книги выразительно, с нужной интонацией, хорошо поставленным голосом. Раскрытие через века детективной истории исчезновения сокровищ, награбленных наполеоновскими войсками, любовь главных героев, пронесенная через годы, предсказания цыганки, семейные тайны. В общем, главное — не проехать остановку.

"Умная собачка Соня" Андрея Усачева. Читают Ирина Богушевская, Александр Пожаров, Таша Романова

© ООО “Издательская Группа Азбука-Аттикус”Обложка книги Андрея Усачева "Умная собачка Соня"
Обложка книги Андрея Усачева Умная собачка Соня
© ООО “Издательская Группа Азбука-Аттикус”
Обложка книги Андрея Усачева "Умная собачка Соня"
Для тех, кому от трех до семи. Но смешно будет всем. Когда в машине дети, а путь предстоит долгий, вспоминаешь зануду Осла из второго "Шрека" с его бесконечным: "Мы уже приехали?" Отвлечь неумолкающую "мелочь" сможет, например, умная собачка Соня, которая тоже задает вопросы: "Где живет Эхо?", "Кто сделал лужу на улице, и будут ли этого кого-то ругать?" Взрослые смеются, дети познают мир, путь становится короче. На вопрос "Что было дальше?" есть ответ — музыкальный аудиоспектакль "Знаменитая собачка Соня". Скорее всего, понадобится сразу. Соня стала умнее и взрослее, но продолжает спрашивать и исследовать.

"Sapiens. Краткая история человечества" Юваля Ноя Харари. Читает Владимир Левашев

Некоторые взрослые тоже любят задавать вопросы. Харари — ученый с юмором. И его "интеллектуальное" — не синоним "скучного", иначе бумажная версия книги не стала бы бестселлером в 30 странах. Если предстоит долгое путешествие (поездом, автобусом, самолетом), профессор истории Еврейского университета в Иерусалиме развлечет вас рассказами о том, как Homo sapiens из гориллоподобного существа эволюционировал до властелина мира и что будет дальше. Автор спрашивает и отвечает: почему в современном обществе господствуют мужчины, а не женщины; почему появились деньги, государства и религия; как победил капитализм? Это только первая часть нон-фикшен трилогии профессора, есть еще "Краткая история будущего" и "21 урок для XXI века".

"Тень за спиной" Таны Френч. Читает Юлия Яблонская

Пятница. Вечер. Цвет карты "Яндекса" красный. Музыка для релакса — плохая идея, потому что до дачи еще далеко, а спать хочется уже сейчас. Тогда эта аудиокнига — то, что нужно, чтобы взбодриться. Действие нового романа из Дублинского цикла известной ирландской детективщицы начинается стылым январским утром. Повествование ведется от имени Антуанетты Конвей. Она и ее напарник Стивен Моран работают в отделе убийств, семей у них нет, поэтому их ставят на ночные дежурства, когда ничего интересного не происходит. Но однажды их отправляют расследовать убийство женщины. И уже при осмотре места преступления обнаруживается много странностей.

"Порог" Сергея Лукьяненко. Читает Кирилл Ратцек

Действие происходит в будущем, в нескольких мирах. Вселенная снова в беде. Четверо ученых на двух космических кораблях спасают три звездные системы и всех их обитателей. Никаких гендерных и возрастных ограничений. Фантастику можно слушать всей семьей. Старшее поколение наверняка оценит вступление от автора, в котором Лукьяненко подробно объясняет особенности выдуманного им мира и что как в нем называется — от мер длины до государственного устройства.

"Человек-невидимка из седьмого "Б" Лады Кутузовой. Читает Наталья Истарова

© Издательство "Время"Обложка книги "Человек-невидимка из седьмого "Б"
Обложка книги Человек-невидимка из седьмого Б
© Издательство "Время"
Обложка книги "Человек-невидимка из седьмого "Б"
Наш ответ "Гарри Поттеру". Рекомендуем "одиноким волшебникам" 13-17 лет и всем, кто хочет понять, в чем их проблема. Если вы застряли в пробке с трудным подростком, слушайте вместе. Братья Серый и Леха очень разные. Серый — человек-невидимка, хорошист, так себе велогонщик, и друг у него всего один; Леха — отличник, чемпион, дружит с половиной класса, нравится девчонкам. Каково живется Серому? Это история о том, чего стоит дружба, как зарождается первая любовь и закаляется характер.

"Беспокойная жизнь одинокой женщины" Марии Метлицкой. Читает Елена Калабина

© ЭКСМООбложка книги Марии Метлицкой "Беспокойная жизнь одинокой женщины"
Обложка книги Марии Метлицкой Беспокойная жизнь одинокой женщины
© ЭКСМО
Обложка книги Марии Метлицкой "Беспокойная жизнь одинокой женщины"
Легкая проза только для женщин. Может быть дополнительным энергостимулятором во время антидепрессивного шопинга. Ну, вы понимаете. Героини рассказов — домохозяйки и бизнес-леди, красотки и простушки, тусовщицы и тихони. Все они одиноки и пытаются это исправить. В общем, "чего хотят женщины" — без волшебства и приукрашивания.

"Тяжелый свет Куртейна. Желтый" Макса Фрая. Читает Владимир Овуор

Даже если вы еще не знакомы со вселенной Ехо, послушайте в выходной день на прогулке новую историю Фрая. Ответственная за мелкие городские чудеса, неудавшаяся художница, гениальный ювелир и вполне успешный бухгалтер Жанна живет в Вильнюсе с дочкой и кошкой. По вечерам она оставляет в подворотнях странные послания, написанные флуоресцентными мелками и яблоки с разноцветными кукольными глазами. Вторая часть трилогии о людях, духах, полицейских, инопланетянах и ангелах, которые среди нас, вдохновляет на написание фраз-перевертышей в духе героини: "все явное становится тайным".

"Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона

Полная противоположность пособиям вроде "Ста способов стать богаче" и "Как сделать головокружительную карьеру и не утратить привлекательность". Жизненная философия популярного блогера проста: наплюй на стереотипы, забей на трудности, не гонись за признанием, не бойся неудач, просто будь счастлив. Ценное руководство для тех, кто зациклен на успехе и поисках позитива.
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