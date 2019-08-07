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РИА Новости

Боевые трансформеры. Зачем России мультикалиберное оружие

08:00, 7 августа 2019
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CC BY-SA 4.0 / Chris-parker / Стрельба из ОЦ-14 "Гроза"
Стрельба из ОЦ-14 Гроза
CC BY-SA 4.0 / Chris-parker /
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Быстрая смена калибра в полевых условиях, установка дополнительных модулей, надежность и универсальность — российские оружейники плотно займутся мультикалиберным огнестрельным оружием. Патент на изобретение на днях получил подмосковный Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. Однако это не первая разработка отечественных конструкторов — модульное оружие прочно занимает свою нишу в рядах не только винтовок, но и автоматов. Зачем военным и охотникам такие винтовки — в материале РИА Новости.

Общемировой тренд

В мире растет спрос на оружие, в котором можно менять элементы в зависимости от задач. Причем это касается не только охотничьих винтовок, но и боевых автоматов и пулеметов.
В ЦНИИточмаш пояснили, что новая разработка института позволяет использовать разные калибры путем замены ствола, личинки затвора и магазина. Кроме того, унификация крепления допускает установку на оружие различных типов лож и спусковых механизмов.
При этом обеспечивается надежное крепление всех модулей, а сборка и изготовление комплектующих упрощены до максимума. Модульное оружие состоит из отдельных функциональных элементов, то есть заменить один ствол на другой можно без использования специального инструмента.
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Других подробностей о разработке пока нет, но, по всей видимости, модульное оружие от ЦНИИточмаш предназначено в первую очередь для охотников. Оно дает солидные преимущества пользователям: вместо разрешений на несколько единиц огнестрельного оружия оформляется одно — на модульный образец. А отправляясь на охоту, можно будет менять стволы в зависимости от того, на какой трофей рассчитывает стрелок.
Ближайшим аналогом нового оружия разработчик называет немецкий карабин Mauser М03. Эта винтовка с продольно-скользящим затвором поступила в продажу в 2003-м. Ее сконструировал Сергей Попиков — инженер, долгое время проработавший на Тульском оружейном заводе, а в 1990-х эмигрировавший в Германию. В Mauser М03 можно менять ствол, личинку затвора и магазин. Карабин стреляет из нескольких калибров: от 222-го "Ремингтона" до 458-го "Лота".
Впрочем, у немецкого образца есть и серьезные недостатки: карабин имеет цельную ложу, а каркас много весит и сложен в изготовлении. Кроме того, в Mauser реализованы классические схемы расположения магазина и спускового механизма, что не позволяет сделать его короче.
© Фото : Mauser Jagdwaffen GmbHКарабин Mauser М03
Карабин Mauser М03
© Фото : Mauser Jagdwaffen GmbH
Карабин Mauser М03

"Гроза" городских боев

Один из ярких отечественных примеров модульного боевого оружия — ручной пулемет Калашникова РПК-16. Это усовершенствованный и глубоко модернизированный РПК-74. Теперь у пулемета удобная пистолетная рукоятка с подпальцевыми выемками. В нее встроен пенал с принадлежностями для чистки оружия. Переводчик режима огня оснащается планкой под указательный палец, что значительно упрощает переключение. Складной телескопический приклад позволяет подогнать пулемет под стрелка любого телосложения. На своем месте и планки Пикатинни, без которых сегодня не обходится ни один образец стрелкового оружия. РПК-16 оснащается не рожковым, а барабанным магазином.
© КАЛАШНИКОВ МЕДИАРучной пулемет РПК-16
Ручной пулемет РПК-16
© КАЛАШНИКОВ МЕДИА
Ручной пулемет РПК-16
Но, наверное, самое существенное изменение — возможность смены ствола. После принятия на вооружение патрона с пулей повышенного пробивного действия ствол РПК-74 страдал высоким износом. Поэтому после исчерпания ресурса ствола пулеметы, как правило, списывались. В РПК-16 эту проблему решили. Для боя в городских условиях теперь можно выбрать штурмовой ствол длиной 410 миллиметров, для общевойсковых операций — 550 миллиметров. При этом процедура смены ствола не требует дополнительных инструментов. Это не только расширяет спектр применения РПК-16, но и значительно повышает ресурс и надежность пулемета.
© Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИАРучной пулемет РПК-16
Ручной пулемет РПК-16
© Фото : КАЛАШНИКОВ МЕДИА
Ручной пулемет РПК-16
Еще один пример модульного оружия — штурмовой стрелково-гранатометный комплекс ОЦ-14 "Гроза". Тульские оружейники, разработавшие "Грозу" в начале 1990-х, создали целую боевую систему. У конструкторов удачно получилось скрестить автомат АКС-74У и подствольный гранатомет ГП-25. Для еще большей компактности выбрали схему "буллпап" — магазин располагается за рукояткой. "Гроза" в зависимости от модификации стреляет патронами калибра 7,62×39 или 9×39. Последний калибр широко распространен из-за большего останавливающего действия на ближних дистанциях.
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Основной вариант "Грозы" — стрелково-гранатометный комплекс, оборудованный подствольником. Однако конструкцией предусмотрено несколько модификаций автомата. Штурмовой вариант оснащается либо передней рукояткой вместо гранатомета, либо приспособлением для бесшумной и беспламенной стрельбы. Сверху может устанавливаться оптический прицел.
"Грозой" пользуются в основном бойцы армейского спецназа и спецподразделения ФСБ. Модульность автомата позволяет решать одним и тем же оружием большинство задач. Оружие получило боевое крещение в первую чеченскую кампанию и, по отзывам силовиков, хорошо себя зарекомендовало при проведении специальных операций, штурмов зданий, ликвидации отдельных объектов.
CC BY 2.5 / Tomasz Steifer / Стрелково-гранатометный комплекс ОЦ-14 "Гроза"
Стрелково-гранатометный комплекс ОЦ-14 Гроза
CC BY 2.5 / Tomasz Steifer /
Стрелково-гранатометный комплекс ОЦ-14 "Гроза"

Универсальный солдат

Западные оружейники не отстают в производстве модульного оружия. В 2004-м бельгийцы выиграли конкурс на создание боевой оружейной системы для Сил специальных операций США (USSOCOM), предложив штурмовую винтовку FN-SCAR. Этот модульный стрелковый комплекс представлен в двух основных вариантах — Mk.16 SCAR-L (light) и Mk.17 SCAR-H (heavy), стреляющих патронами различного калибра. Первый предназначен под патрон 5,56×45, второй — под 7,62×51. Обе модификации имеют три версии: стандартную, укороченную для ближнего боя и снайперскую.
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При этом в "тяжелом" варианте SCAR можно выбирать калибр. При замене затвора, ствола и нижней части ствольной коробки автомат способен "переваривать" патроны, в том числе от автоматов Калашникова калибром 7,62×39. Смена не требует особых навыков и осуществляется самим стрелком с использованием минимума инструментов. Все детали разных версий винтовки взаимозаменяемы, а высокая модульность обеспечивает выполнение любой задачи — от городского ближнего боя до снайперской стрельбы.
CC BY-SA 4.0 / Arbal01 / FN SCAR HВинтовка FN SCAR-H
Винтовка FN SCAR-H
CC BY-SA 4.0 / Arbal01 / FN SCAR H
Винтовка FN SCAR-H
Достойные результаты в разработке модульного огнестрельного оружия показывают и турецкие конструкторы. Совсем недавно, в марте 2019-го, турки представили снайперскую винтовку с продольно-скользящим затвором со сменными стволами ATA Arms ASR Multi-Caliber Sniper Rifle. Она предназначена сразу под три калибра — .308 Win, .300 WM и .338 LM. Стволы меняются очень легко: для перехода на другой калибр нужен только шестигранник. Замена затвора вообще не требует инструмента.
© ATA ARMSСнайперская винтовка ATA Arms ASR Multi-Caliber Sniper Rifle
Снайперская винтовка ATA Arms ASR Multi-Caliber Sniper Rifle
© ATA ARMS
Снайперская винтовка ATA Arms ASR Multi-Caliber Sniper Rifle
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ЦНИИТОЧМАШТульский оружейный заводРоссияБезопасность
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