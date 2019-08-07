Трудные подростки держат в страхе и взрослых, и ровесников

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Мария Марикян. В Нижнем Новгороде уличная подростковая банда держит в страхе не только сверстников, но и взрослых. Дети сбиваются в компании от десяти до 30 человек и нападают на прохожих в безлюдных местах. Обеспокоенные местные жители решили действовать сами: собралась другая группа молодых людей, которая проучила хулиганов в "благородных целях". Теперь полиция проводит проверки в отношении обеих компаний. Подростковые группировки — явление не новое. РИА Новости разбиралось, как обуздать распоясавшуюся молодежь.

Неконтролируемые подростки

Двадцать пятого мая в микрорайоне Мещерское Озеро в Нижнем Новгороде произошел конфликт между владельцем торговой точки и группой подростков из девяти человек. Инцидент попал на видео, а потом запись появилась в Сети: молодые люди перегородили вход в продуктовый магазин, не стеснялись в выражениях и грозились разбить телефон жены предпринимателя, которая в тот момент снимала происходящее. Один из парней — 19-летний житель Московского района Нижнего Новгорода — нанес хозяину торговой точки несколько ударов.

Тот обратился в полицию, однако уголовное дело не возбудили. В пресс-службе МВД по Нижегородской области сообщили, что заявитель отказался проходить судебно-медицинскую экспертизу.

© Фото : группа Readovka в социальной сети ВКонтакте Подростки микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде © Фото : группа Readovka в социальной сети ВКонтакте Подростки микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде

Выяснилось, что это не первый подобный случай: подростки держат в страхе весь район. Жители Мещерского Озера рассказали в местных СМИ и в соцсетях о неконтролируемой молодежи. По их словам, малолетняя банда ворует продукты и алкоголь в магазинах, избивает взрослых, нападает без причины в безлюдных местах. "Нас, здоровых дядек, запинали 15 человек. Били кирпичами и палками. Но я ведь их даже в ответ ударить не могу, они же дети", — признался один из жителей в интервью журналистам.

"И в Сети, и в реальной жизни они задевают людей из-за одежды, прически. Пристают и нападают только группами. Сбиваются в "стаи" по десять-тридцать человек. Пытаются показать, какие они крутые и опасные", — сообщил РИА Новости нижегородец Игорь Куликов (имя изменено).

Дворовые разборки

Надо отметить, подростки не ограничивались палками и кирпичами. Восемнадцатого июля около часа ночи пятеро несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет атаковали взрослого мужчину, тот в итоге получил огнестрельное ранение. Установили, что из травматического пистолета в него выстрелил 16-летний молодой человек, который состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В пресс-службе МВД по Нижегородской области РИА Новости прокомментировали, что "по предварительной информации, травматическое оружие он похитил".

Местные жители, в свою очередь, винят полицейских в бездействии. Но сотрудники органов разводят руками — не все подростки достигли возраста уголовной ответственности: "В настоящее время проводится работа с несовершеннолетними, участвовавшими в инциденте, и их родителями". Идут проверки.

Тем не менее жители района решили взять ситуацию под контроль и задумали самосуд. "Как-то раз я возвращалась поздно домой, увидела группу взрослых мужчин. Их было человек десять, всем от 20 до 35 лет. Я прислушалась к ним и поняла, что они собирались поговорить с этими ребятами. Их очень беспокоила сложившаяся обстановка", — рассказала РИА Новости журналист местного издания Вероника Кузьминова.

А в конце июля в соцсетях появилось видео расправы над малолетними хулиганами. Однако те, о ком говорила Вероника, здесь ни при чем. Нашлась другая группа подростков, которая решила найти управу на дебоширов. Компания, около десяти парней, в буквальном смысле пинками выбивала извинения у детей, державших в страхе всю округу. Одному досталось больше всего: Андрей К. (имя изменено) сидел на корточках, с трудом удерживая равновесие, и хватался за разбитую в кровь голову. Родители Андрея обратились в полицию — теперь и в отношении второй банды проводятся проверки.

Впрочем, некоторые нижегородцы были не против такой расправы над малолетними хулиганами. "Нам ждать, пока кого-то убьют? Мы даже рады, что их отмутузили", — заметила одна из жительниц микрорайона.

Избили палками, оставили порезы

Случай в Нижнем Новгороде, где подростки с помощью силы доказывают свою исключительность, далеко не единичный. В городе Электросталь Московской области в конце июля три подруги в возрасте от десяти до 13 лет на детской площадке напали на девочку-инвалида Елизавету А. (имя изменено).

"Они ее избили не впервые. Как-то я уже видела, что они грозились сломать Лизе велосипед. Ира (имя изменено) замахнулась на нее. Я подошла и спросила, в чем дело. "Мы просто играем", — ответили мне. Потом Лиза рассказала, что ее в итоге ударили и угрожали поколотить сильнее, если она скажет об этом кому-то, — поделилась подробностями с РИА Новости Екатерина Федорова (имя изменено). — В этот раз они избили ее палками, которые были потом все в крови, оставили порезы на руках и ногах. Девочки и сейчас отрицают, что били инвалида: они якобы играли в "казаки-разбойники", а потом у Лизы случился приступ".

Местная жительница Алена Соколова в беседе с РИА Новости призналась, что была свидетелем того, как одна из нападавших на Елизавету устраивала драки с другими детьми. "Я лично видела, как Женя (имя изменено) била детей. Вообще она постоянно дерется с мальчишками, хамит всем, ругается матом. Однажды она при мне кинула огромный камень в сверстника. Другие девочки с ней бывают часто, но за ними такой агрессии я не замечала", — говорит Алена.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области РИА Новости сообщили, что после инцидента Лизу поместили в медицинское учреждение и обследовали, серьезных травм не обнаружили и отправили домой, "сейчас с ней все хорошо".

Историей заинтересовались следователи. В пресс-службе детского омбудсмена РИА Новости уточнили, что с самой пострадавшей представители СК еще не разговаривали: "Ее единственный законный представитель — мама. Она сейчас в больнице на реабилитации после операции. Присутствовать при беседе пока не может. По свидетельствам, среди девочек была инициатор, которая и раньше обижала потерпевшую". Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий проинформировала РИА Новости, что "остальных участников и очевидцев следователи опросили".

© РИА Новости / Нина Зотина Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова © РИА Новости / Нина Зотина Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

"Прежде чем делать выводы, необходимо до конца во всем разобраться. Но уже понятно, что нужно работать с девочкой-зачинщицей, смотреть, что происходит у нее в семье. К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с подобными случаями нетерпимости к особенным детям. Прививать толерантное отношение к людям с особенностями здоровья нужно с детства, личным примером терпения, внимания и доброты", — высказала свое мнение в разговоре с РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Тем временем в соцсетях в одном из местных пабликов несовершеннолетние молодые люди активно интересуются адресами девочек-подростков, чтобы их "проучить". "С удовольствием пройдусь с пацанами по этому месту", — написал один из жителей Электростали.

Квалифицированный преступник

Что происходит с подростками и как их усмирить? С этим вопросом корреспондент РИА Новости обратился к психологу, специалисту по детской безопасности Павлу Самойлову.

"Исходя из опыта работы в московском уголовном розыске, где я был старшим оперативником по делам несовершеннолетних, отмечу: подросток чувствует себя в такой группе защищенным от общества. Уличная банда — это сублимат семьи. Основная эмоция у участников группировок, помимо агрессии, — страх одиночества, незащищенности и насилия либо со стороны общества, либо со стороны семьи. Подросток готов делать все что угодно, лишь бы его там приняли и полюбили", — объясняет Самойлов.

© Фото : из личного архива Павла Самойлова Павел Самойлов © Фото : из личного архива Павла Самойлова Павел Самойлов

Эксперт считает, что российская система наказания "не нацелена на исправление подростков": "Есть мнение, что снижение возраста уголовной ответственности решит проблему, однако это не так. Процесс социализации в нашей стране существует, но он, к сожалению, не функционирует в той мере, в которой необходимо. Нельзя решить проблему только ужесточением наказания. Иначе на выходе мы получим через определенный срок осуждение квалифицированного преступника".