Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T08:00Z
https://ria.ru/20190807/1557220850.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155722/31/1557223199_0:170:1000:733_1036x0_80_0_0_f1e22c39313afa10983cffd2c64f3181.jpg
РИА Новости

Трудные подростки держат в страхе и взрослых, и ровесников

08:00, 7 августа 2019
4469
© Фото : группа Readovka в социальной сети ВКонтактеПодростки микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде
Подростки микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде
© Фото : группа Readovka в социальной сети ВКонтакте
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Мария Марикян. В Нижнем Новгороде уличная подростковая банда держит в страхе не только сверстников, но и взрослых. Дети сбиваются в компании от десяти до 30 человек и нападают на прохожих в безлюдных местах. Обеспокоенные местные жители решили действовать сами: собралась другая группа молодых людей, которая проучила хулиганов в "благородных целях". Теперь полиция проводит проверки в отношении обеих компаний. Подростковые группировки — явление не новое. РИА Новости разбиралось, как обуздать распоясавшуюся молодежь.

Неконтролируемые подростки

Двадцать пятого мая в микрорайоне Мещерское Озеро в Нижнем Новгороде произошел конфликт между владельцем торговой точки и группой подростков из девяти человек. Инцидент попал на видео, а потом запись появилась в Сети: молодые люди перегородили вход в продуктовый магазин, не стеснялись в выражениях и грозились разбить телефон жены предпринимателя, которая в тот момент снимала происходящее. Один из парней — 19-летний житель Московского района Нижнего Новгорода — нанес хозяину торговой точки несколько ударов.
Тот обратился в полицию, однако уголовное дело не возбудили. В пресс-службе МВД по Нижегородской области сообщили, что заявитель отказался проходить судебно-медицинскую экспертизу.
© Фото : группа Readovka в социальной сети ВКонтактеПодростки микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде
Подростки микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде
© Фото : группа Readovka в социальной сети ВКонтакте
Подростки микрорайона Мещерское озеро в Нижнем Новгороде
Выяснилось, что это не первый подобный случай: подростки держат в страхе весь район. Жители Мещерского Озера рассказали в местных СМИ и в соцсетях о неконтролируемой молодежи. По их словам, малолетняя банда ворует продукты и алкоголь в магазинах, избивает взрослых, нападает без причины в безлюдных местах. "Нас, здоровых дядек, запинали 15 человек. Били кирпичами и палками. Но я ведь их даже в ответ ударить не могу, они же дети", — признался один из жителей в интервью журналистам.

"И в Сети, и в реальной жизни они задевают людей из-за одежды, прически. Пристают и нападают только группами. Сбиваются в "стаи" по десять-тридцать человек. Пытаются показать, какие они крутые и опасные", — сообщил РИА Новости нижегородец Игорь Куликов (имя изменено).

Дворовые разборки

Надо отметить, подростки не ограничивались палками и кирпичами. Восемнадцатого июля около часа ночи пятеро несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17 лет атаковали взрослого мужчину, тот в итоге получил огнестрельное ранение. Установили, что из травматического пистолета в него выстрелил 16-летний молодой человек, который состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В пресс-службе МВД по Нижегородской области РИА Новости прокомментировали, что "по предварительной информации, травматическое оружие он похитил".
Стоп-кадр видео избиения мужчины в городе Тында
30 апреля, 08:00
В Тынде подросток-ауешник избил ногами беспомощного человека
Местные жители, в свою очередь, винят полицейских в бездействии. Но сотрудники органов разводят руками — не все подростки достигли возраста уголовной ответственности: "В настоящее время проводится работа с несовершеннолетними, участвовавшими в инциденте, и их родителями". Идут проверки.
Тем не менее жители района решили взять ситуацию под контроль и задумали самосуд. "Как-то раз я возвращалась поздно домой, увидела группу взрослых мужчин. Их было человек десять, всем от 20 до 35 лет. Я прислушалась к ним и поняла, что они собирались поговорить с этими ребятами. Их очень беспокоила сложившаяся обстановка", — рассказала РИА Новости журналист местного издания Вероника Кузьминова.
А в конце июля в соцсетях появилось видео расправы над малолетними хулиганами. Однако те, о ком говорила Вероника, здесь ни при чем. Нашлась другая группа подростков, которая решила найти управу на дебоширов. Компания, около десяти парней, в буквальном смысле пинками выбивала извинения у детей, державших в страхе всю округу. Одному досталось больше всего: Андрей К. (имя изменено) сидел на корточках, с трудом удерживая равновесие, и хватался за разбитую в кровь голову. Родители Андрея обратились в полицию — теперь и в отношении второй банды проводятся проверки.
Игорь Брехов получил инвалидность еще в молодости
4 июля, 18:46
"Задел его девушку": в Москве подросток жестоко избил инвалида-чернобыльца
Впрочем, некоторые нижегородцы были не против такой расправы над малолетними хулиганами. "Нам ждать, пока кого-то убьют? Мы даже рады, что их отмутузили", — заметила одна из жительниц микрорайона.

Избили палками, оставили порезы

Случай в Нижнем Новгороде, где подростки с помощью силы доказывают свою исключительность, далеко не единичный. В городе Электросталь Московской области в конце июля три подруги в возрасте от десяти до 13 лет на детской площадке напали на девочку-инвалида Елизавету А. (имя изменено).

"Они ее избили не впервые. Как-то я уже видела, что они грозились сломать Лизе велосипед. Ира (имя изменено) замахнулась на нее. Я подошла и спросила, в чем дело. "Мы просто играем", — ответили мне. Потом Лиза рассказала, что ее в итоге ударили и угрожали поколотить сильнее, если она скажет об этом кому-то, — поделилась подробностями с РИА Новости Екатерина Федорова (имя изменено). — В этот раз они избили ее палками, которые были потом все в крови, оставили порезы на руках и ногах. Девочки и сейчас отрицают, что били инвалида: они якобы играли в "казаки-разбойники", а потом у Лизы случился приступ".

Подростки избивают мужчину в Воронеже
21 марта, 08:00
Воронежские подростки расправились со сверстниками, избившими старика
Местная жительница Алена Соколова в беседе с РИА Новости призналась, что была свидетелем того, как одна из нападавших на Елизавету устраивала драки с другими детьми. "Я лично видела, как Женя (имя изменено) била детей. Вообще она постоянно дерется с мальчишками, хамит всем, ругается матом. Однажды она при мне кинула огромный камень в сверстника. Другие девочки с ней бывают часто, но за ними такой агрессии я не замечала", — говорит Алена.
В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в Московской области РИА Новости сообщили, что после инцидента Лизу поместили в медицинское учреждение и обследовали, серьезных травм не обнаружили и отправили домой, "сейчас с ней все хорошо".
Историей заинтересовались следователи. В пресс-службе детского омбудсмена РИА Новости уточнили, что с самой пострадавшей представители СК еще не разговаривали: "Ее единственный законный представитель — мама. Она сейчас в больнице на реабилитации после операции. Присутствовать при беседе пока не может. По свидетельствам, среди девочек была инициатор, которая и раньше обижала потерпевшую". Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий проинформировала РИА Новости, что "остальных участников и очевидцев следователи опросили".
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова

"Прежде чем делать выводы, необходимо до конца во всем разобраться. Но уже понятно, что нужно работать с девочкой-зачинщицей, смотреть, что происходит у нее в семье. К сожалению, мы продолжаем сталкиваться с подобными случаями нетерпимости к особенным детям. Прививать толерантное отношение к людям с особенностями здоровья нужно с детства, личным примером терпения, внимания и доброты", — высказала свое мнение в разговоре с РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Тем временем в соцсетях в одном из местных пабликов несовершеннолетние молодые люди активно интересуются адресами девочек-подростков, чтобы их "проучить". "С удовольствием пройдусь с пацанами по этому месту", — написал один из жителей Электростали.

Квалифицированный преступник

Что происходит с подростками и как их усмирить? С этим вопросом корреспондент РИА Новости обратился к психологу, специалисту по детской безопасности Павлу Самойлову.

"Исходя из опыта работы в московском уголовном розыске, где я был старшим оперативником по делам несовершеннолетних, отмечу: подросток чувствует себя в такой группе защищенным от общества. Уличная банда — это сублимат семьи. Основная эмоция у участников группировок, помимо агрессии, — страх одиночества, незащищенности и насилия либо со стороны общества, либо со стороны семьи. Подросток готов делать все что угодно, лишь бы его там приняли и полюбили", — объясняет Самойлов.

© Фото : из личного архива Павла СамойловаПавел Самойлов
Павел Самойлов
© Фото : из личного архива Павла Самойлова
Павел Самойлов
Эксперт считает, что российская система наказания "не нацелена на исправление подростков": "Есть мнение, что снижение возраста уголовной ответственности решит проблему, однако это не так. Процесс социализации в нашей стране существует, но он, к сожалению, не функционирует в той мере, в которой необходимо. Нельзя решить проблему только ужесточением наказания. Иначе на выходе мы получим через определенный срок осуждение квалифицированного преступника".
По мнению Самойлова, наблюдаются определенные пробелы в социальной сфере. "Например, в советское время с семьями, где были трудные дети, велась комплексная работа — начиная с детской комнаты милиции и заканчивая социальными службами, пионерскими организациями. Сейчас нет полной кадровой обеспеченности данных служб, а объем работы большой". Только совместные усилия социальных служб, общественных организаций, школ и семей способны решить проблему уличных банд трудных подростков, считает собеседник. В случае же недостаточного внимания, предупреждает он, подобные компании могут трансформироваться в более опасные преступные группировки.
2126295
Обсудить 0
Спортсмены и команды
Нижний Новгород
Ксения МишоноваОльга ВрадийСледственный комитет РФМосковская областьРоссияОбщество
Рекомендуем
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
РИА
Новости
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Подожженный российский танк в селе Карамахи, Дагестан
"Бабахнуло рано утром". Зачем боевики Басаева вторглись в Дагестан
Лента
новостей
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Люди возлагают цветы в память о погибших в авиакатастрофе малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области. Куала-Лумпур
Реш: имена ответственных за катастрофу MH17 известны и будут обнародованы
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
Стрельба из ОЦ-14 Гроза
Боевые трансформеры. Зачем России мультикалиберное оружие
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Танцоры в традиционной украинской одежде исполняют гопак на церемонии открытия учений Rapid Trident 2014
Командовал спектаклем. Зеленский вверил войска в Донбассе "реконструктору"
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Презентация самой большой тыквы, выращенной в России
Пять лет в обед: как контрсанкции изменили российский аграрный сектор
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе
ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
Побережье Черного моря в Коктебеле
Роспотребнадзор закрыл для купания шесть пляжей в Крыму
Сотрудники ФСБ
В Ингушетии, где ввели режим КТО, произошла перестрелка, сообщил источник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20НАК подтвердил ликвидацию боевика в Ингушетии
09:14Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца
09:13Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
09:07Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ДТП в Саратовской области
09:03В Ингушетии ликвидировали боевика, сообщил источник
09:00Океан возможностей: ученые предсказывают прорыв в науках о жизни
08:56В Саратове четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
08:56В Хабаровском крае паводок подтопил поселок и дороги в Охотском районе
08:50В Роскачестве усомнились в пользе сухих завтраков
08:48Прокуратура проверит задержку рейса из Черногории из-за повреждения борта
08:48СМИ сообщили о росте числа срывов закупок жизненно важных лекарств
08:38В ЕАО ограничили проезд на двух подтопленных паводком трассах
08:32Под Ачинском начали восстановительные работы после пожара на складе
08:31С места взрыва в Кабуле вывезли более 30 раненых
08:28Бывший тайфун "Франциско" уйдет из Приморья 8 августа
08:26Закрытый из-за пожаров красноярский заповедник "Столбы" открыли
08:21В Приамурье остаются подтопленными 25 домов
08:21В России разработали версию конституции для детей в стихах и картинках
08:20Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10На западе Кабула прогремел взрыв
Лента новостейМолния