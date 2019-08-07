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РИА Новости

Пять лет в обед: как контрсанкции изменили российский аграрный сектор

08:00, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезентация самой большой тыквы, выращенной в России
Презентация самой большой тыквы, выращенной в России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости, Александр Лесных. Пять лет назад Владимир Путин подписал указ о продовольственном эмбарго. Под запрет попала продукция США, ЕС и ряда других стран. Как контрсанкции сказались на отечественном рынке и по кому из бывших партнеров России ударили сильнее всего — в материале РИА Новости.

Из всех орудий

Летом 2014 года США, Канада, Евросоюз, Норвегия и Австралия ввели санкции против важнейших отраслей российской экономики — нефтедобывающей, энергетической, финансовой, а также предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Неразумность такого шага неоднократно подчеркивалась множеством официальных лиц и представителей экспертного сообщества. Однако было ясно: санкции — это надолго. И последовал зеркальный ответ: 6 августа президент России Владимир Путин ограничил импорт мяса, колбасы, овощей, фруктов, молочной продукции, рыбы и других морепродуктов.
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Разумеется, в этих условиях требовалось оказать поддержку отечественным аграриям: по данным аналитиков Financial Times, на тот момент Россия импортировала порядка 35% продовольствия.
Чтобы не допустить дефицита на прилавках магазинов и в то же время обеспечить продовольственную безопасность страны, правительство развернуло масштабную программу развития агропромышленного комплекса. Предоставили кредиты со ставкой меньше пяти процентов годовых, существенно увеличили гранты, даже скорректировали законодательство, передав сельхозпроизводителям дополнительные земли. В результате посевные площади к 2017 году увеличились до 80 миллионов гектаров, обновив 15-летний рекорд.

Импорт падает, экспорт растет

Аграрии воспользовались ситуацией в полной мере. По информации Минсельхоза, за пять лет импорт продовольствия сократился на треть — с 43,3 до 29,8 миллиарда долларов.
Причем по многим параметрам удалось превысить ключевые показатели Доктрины продовольственной безопасности. Так, на отечественную продукцию по итогам прошлого года приходилось 99,4% зерновых и зернобобовых культур (в доктрине — 95%), 95,7% сахара (80%), 92,8% мяса и мясопродуктов 92,8% (85%).
Почти в два раза выросло производство тепличных овощей — с 0,6 миллиона тонн в 2016 году до 1,1 миллиона в 2018-м, мяса птицы — с 3,5 до 6,1 миллиона тонн. В итоге общий объем отечественных продуктов питания на прилавках превысил 80%, сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Востриков.
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"Доля некоторых товаров отечественного производства достигла 95-100%. Это основные продукты питания, такие как хлеб, мясо, сахар, крупы, макароны, яйца", — цитирует Вострикова агентство "Прайм".

Больших успехов добились сыровары. В Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко") отметили, что, по сравнению с 2013-м, производство выросло почти на 40% — до 473 тысяч тонн в год, импорт сократился с 37% до 16%. Открылось множество частных ремесленных сыроварен, причем продукцию некоторых высоко оценили и за рубежом.
Так, осенью прошлого года тульский сыровар Алексей Андреев занял первое место в категории мягких козьих сыров с плесенью на главном региональном сырном конкурсе востока Франции Fromonval. В феврале его посвятили в рыцари Международной гильдии сыроделов и братства святого Югузона в резиденции посла Франции в России.
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Общий экспорт российской агропромышленной продукции за пять лет увеличился на 54% — с 16,8 до 25,8 миллиарда долларов. Особенно выросли зарубежные поставки масложировой и мясной продукции, рыбы и морепродуктов.

Кроме того, по данным американского Минсельхоза, Россия в 2015 году вышла на первое место по экспорту пшеницы, обеспечив в 2016-м 22% общемировых поставок (у Евросоюза — 14%, у США — 13%).

Кусают локти

В июне верховный представитель ЕС по иностранным делам Фредерика Могерини заявила, что европейские агропроизводители адаптировались к российскому продэмбарго и нашли альтернативные рынки сбыта. Однако эксперты не столь оптимистичны.
"На мой взгляд, это не очень соответствует действительности. Почему тогда и многие страны ЕС, и отдельные их регионы твердят, что они от этого санкционного противостояния несут серьезные потери, и достаточно активно выступают за прекращение противостояния?" — удивился первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik.
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Одна только Франция ежегодно теряет порядка 800 миллионов евро, сообщил РИА Новости член французской Национальной федерации профсоюзов сельхозпроизводителей Арнольд Пюэш-д'Аллисак.
На то, что ущерб от продэмбарго ощущается до сих пор, РИА Новости пожаловался и президент ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti Этторе Прандини.

"В Европе Италия — среди тех, кто платит за это самую высокую цену. Мы по-прежнему испытываем значительные трудности, потому что эмбарго привело к экономическим потерям на сумму свыше миллиарда евро", — подчеркнул Прандини.

Не нашли альтернативные рынки сбыта и многие испанцы. Генеральный секретарь Союза мелких производителей сельскохозяйственной продукции и животноводов Испании, фермер Лоренсо Рамос раньше поставлял в Россию сливу. Сейчас он даже не убирает урожай — плоды так и гниют на деревьях.
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ЕвросоюзРоссияЭкономика
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