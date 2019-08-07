Что смотреть и под чью музыку танцевать на Alfa Future People 2019

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Фестиваль современной музыки и технологий Alfa Future People в 2019 году состоится 16-18 августа. Место остается неизменным - поселок Большое Козино под Нижним Новгородом. Помимо музыкальной программы, в этом году запланированы и другие развлечения, сообщают организаторы.

Время танцев

В этом году на фестивале будет задействовано шесть сцен, две из которых - новые. На главной выступят один из самых востребованных диджеев мира Don Diablo, культовый нидерландский диджей Ferry Corsten, хип-хоп электронщик Carnage, Jeffrey Sutorius, также известный как Dash Berlin, нидерландский дуэт Showtek, Apashe, Dannic, Knife Party и Quintino.

На Bass Stage by S7 Airlines можно будет услышать Aphrodite, drum’n’bass-дуэта Camo & Krooked, голландского продюсера Cesqeaux, диджея Coone, Элисон Вандерленд, Angerfist, Black Sun Empire, Borgore, Delta Heavy, Jauz, Ookay и Zardonic.

На Tundra Deep Stage свои сеты исполнят тек-хаус патриарх Ame, молодой продюсер Seth Schwarz, датчанин Be Svendsen, Alex Niggemann, а также дип/тек-хаус дуэт Brita Unders. Россию представят любитель экзотики и эклектики DJ List и дуэт Simple Symmetry.

Среди участников Trance-сцены Mentos Fresh Connector - авторы крупнейших транс-хитов десятилетия британец Ashley Wallbridge и американец Sean Tyas, голландец Richard Durand, прима вокального транса Christina Novelli, мастера нежного утреннего звучания Super8 & Tab, David Gravell, Exis, Futurecode, Ruben De Ronde, Solarstone.

Основой лайн-апа BURN Energy Live Stage станет хип-хоп. На сцену поднимутся такие артисты, как воспитанники Оксимирона Markul и Thomas Mraz, житель Стокгольма Yung Lean, уфимский рэпер i61, петербуржец sp4k, самарец MC Сенечка и великолепная Карина Истомина.

Техно-сцена фестиваля Miller Future Music порадует выступлениями таких артистов, как дуэт из Барселоны Audiofly, немецкий диджей Chris Liebing, канадский хаус-проект Art Department, популяризатор датского техно Courtesy, а также Marc Romboy и российский дуэт SCSI-9 и исполнитель Mujuce. Также в программе сцены - многоликие французы dOP, флагман нового техно из Детройта Matthew Dear и многие другие.

Отдых с пользой

© Фото : пресс-служба фестиваля Alfa Future People Участники фестиваля Alfa Future People © Фото : пресс-служба фестиваля Alfa Future People Участники фестиваля Alfa Future People

Помимо танцев на огромной площадке фестиваля можно будет заняться спортом. Например, на одном из пяти волейбольных полей. Для желающих попробовать что-нибудь новое организаторы подготовили новый вид спортивной игры - снукболл, сочетающий в себе основы футбола и правила бильярда.

Для тренировки мышц и вестибулярного аппарата на фестивале будут действовать балансборды. Также гости смогут увидеть флайборд-шоу и принять участие в мастер-классах по "альфа гравити".

Квесты, квизы и свадьбы

В лаундж-зоне внутри арт-объекта все желающие смогут посмотреть лучшие серии “Ходячих мертвецов” за все время существования проекта, подзарядить свои телефоны, поучаствовать в розыгрыше подарков, а также спрятаться от дождя или солнца.

Для гостей фестиваля построят "Дом художника" - центр современного искусства, главная площадь которого станет территорией для самовыражения. Здесь будут работать граффити-художники, а также пройдет серия мастер-классов. Кроме того, в течение дня оператор проведет три квеста — по спортивно-мобильному ориентированию, поисковый квест-приключение и реально-виртуальный квест. А те, кому захочется отдохнуть от связи, смогут устроить себе небольшой диджитал-детокс и позаниматься английским.

© Фото : Alfa Future People музыка 2016 Фестиваль Alfa Future People в Нижегородской области © Фото : Alfa Future People музыка 2016 Фестиваль Alfa Future People в Нижегородской области

Отдельной сценой на фестивале станет лекторий. Дискуссии и лекции о том, как технологии будущего меняют повседневность будут проходить в течение всех трех дней фестиваля. Василий Смольный, Антон Шапочка, Александр Квасков, Андрей Кураев, Ян Топлес, Радмила Хакова, Дмитрий Крутов и другие эксперты обсудят, какими станут еда, спорт, секс, учеба, работа и смерть в будущем. Также в субботу гости лектория смогут принять участие в интеллектуальном квизе.

По традиции на фестивале будет работать зона свадеб, где каждая пара сможет расписаться.

Также организаторы обещают гостям горячие души, бесплатный Wi-Fi и комфортабельные кемпинги и полностью бесконтактную систему оплаты, а также более 70 точек фудкорта с десятью разными кухнями мира. Добраться до поселка из Нижнего Новгорода можно будет на специальном шаттле или электричке.