Остров вечной весны. За что Мадейра получила туристический "Оскар"

Искупавшись в водах Атлантики, побродить по дому Христофора Колумба, выпить терпкого местного вина, дать волю любопытству, рассматривая экзотические растения, ящериц, птиц и пауков, а в новогодние праздники своими глазами увидеть фейерверки, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса, — вот неполная программа действий для тех, кто отправляется на Мадейру. В этом году архипелаг признан лучшим европейским островом для туризма и удостоен престижной премии World Travel Awards, туристического "Оскара". Как провести время на родине одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, там, где любили отдыхать знаменитые художники, писатели, аристократы и политические деятели, — в фотоленте РИА Новости.