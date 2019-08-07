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РИА Новости
Туризм

Остров вечной весны. За что Мадейра получила туристический "Оскар"

08:00, 7 августа 2019
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Искупавшись в водах Атлантики, побродить по дому Христофора Колумба, выпить терпкого местного вина, дать волю любопытству, рассматривая экзотические растения, ящериц, птиц и пауков, а в новогодние праздники своими глазами увидеть фейерверки, попавшие в Книгу рекордов Гиннесса, — вот неполная программа действий для тех, кто отправляется на Мадейру. В этом году архипелаг признан лучшим европейским островом для туризма и удостоен престижной премии World Travel Awards, туристического "Оскара". Как провести время на родине одного из лучших футболистов мира Криштиану Роналду, там, где любили отдыхать знаменитые художники, писатели, аристократы и политические деятели, — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Ковалев

Мадейра — автономный регион Португалии, расположенный примерно в тысяче километров от юго-западных границ страны. Этот архипелаг включает несколько островов, из которых заселены два: Мадейра и Порту-Санту.

Побережье острова Мадейра
1 из 12

Мадейра — автономный регион Португалии, расположенный примерно в тысяче километров от юго-западных границ страны. Этот архипелаг включает несколько островов, из которых заселены два: Мадейра и Порту-Санту.

© РИА Новости / Александр Ковалев
© РИА Новости / Александр Ковалев

Фуншал — столица региона. Он находится на южном берегу главного острова, Мадейры.

Название городу дал растущий здесь в большом количестве дикий фенхель, по-португальски "фуншу".

Канатная дорога соединяет набережную с горой Монте. Время поездки — одиннадцать минут.

Вид из кабины канатной дороги на город Фуншал на острове Мадейра
2 из 12

Фуншал — столица региона. Он находится на южном берегу главного острова, Мадейры.

Название городу дал растущий здесь в большом количестве дикий фенхель, по-португальски "фуншу".

Канатная дорога соединяет набережную с горой Монте. Время поездки — одиннадцать минут.

© РИА Новости / Александр Ковалев
© РИА Новости / Александр Ковалев

Одно из главных развлечений на острове — пеший туризм. Здесь проложено более тысячи километров пешеходных дорог.

А еще на Мадейре родился известный футболист Криштиану Роналду.

Праздничное оформление арки при въезде в город Камара-ди-Лобуш на острове Мадейра
3 из 12

Одно из главных развлечений на острове — пеший туризм. Здесь проложено более тысячи километров пешеходных дорог.

А еще на Мадейре родился известный футболист Криштиану Роналду.

© РИА Новости / Александр Ковалев
© РИА Новости / Александр Ковалев

Камара-ди-Лобуш — живописный город, центр ночных развлечений на острове.

Его название переводится как "Волчье логово", поскольку в прибрежных водах обитает "морской волк", или тюлень-монах. Он изображен на гербе и флаге города.

Бассейн с подогретой океанской водой в гавани города Камара-ди-Лобуш на острове Мадейра
4 из 12

Камара-ди-Лобуш — живописный город, центр ночных развлечений на острове.

Его название переводится как "Волчье логово", поскольку в прибрежных водах обитает "морской волк", или тюлень-монах. Он изображен на гербе и флаге города.

© РИА Новости / Александр Ковалев
© РИА Новости / Александр Ковалев

В пригороде Камара-ди-Лобуш изготавливают знаменитое крепленое вино мадера.

В 1950-х годах здесь жил ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, его часто видели за мольбертом.

Гавань в городе Камара-ди-Лобуш на острове Мадейра
5 из 12

В пригороде Камара-ди-Лобуш изготавливают знаменитое крепленое вино мадера.

В 1950-х годах здесь жил ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, его часто видели за мольбертом.

© РИА Новости / Александр Ковалев
© РИА Новости / Александр Ковалев

На острове в середине XIX века проводили время русский художник Карл Брюллов (писал портреты и акварели), а также писатель Иван Гончаров, рассказавший о Мадейре в книге очерков "Фрегат "Паллада".

Сушка белья на берегу гавани города Камара-ди-Лобуш на острове Мадейра
6 из 12

На острове в середине XIX века проводили время русский художник Карл Брюллов (писал портреты и акварели), а также писатель Иван Гончаров, рассказавший о Мадейре в книге очерков "Фрегат "Паллада".

© РИА Новости / Александр Ковалев
© РИА Новости / Александр Ковалев

Благодаря вулканической почве, океанскому бризу и спокойному солнцу на Мадейре растут экзотические растения: от гималайских орхидей до сахарного тростника.

Цветы на улицах города Камара-ди-Лобуш на острове Мадейра
7 из 12

Благодаря вулканической почве, океанскому бризу и спокойному солнцу на Мадейре растут экзотические растения: от гималайских орхидей до сахарного тростника.

© РИА Новости / Александр Ковалев
© РИА Новости / Александр Ковалев

Маленький остров Порту-Санту находится в 40 километрах к северо-востоку от Мадейры. Площадь острова составляет всего 42 квадратных километра.

Природа острова Порту-Санту, входящего в архипелаг Мадейра
8 из 12

Маленький остров Порту-Санту находится в 40 километрах к северо-востоку от Мадейры. Площадь острова составляет всего 42 квадратных километра.

© РИА Новости / Александр Ковалев
© РИА Новости / Александр Ковалев

Несмотря на скромные размеры, Порту-Санту пользуется большой популярностью у туристов, поэтому в июле и августе здесь многолюдно. Но в остальные месяцы на острове довольно тихо.

Вид на Атлантический океан со смотровой площадки на португальском острове Порту-Санту, входящем в архипелаг Мадейра
9 из 12

Несмотря на скромные размеры, Порту-Санту пользуется большой популярностью у туристов, поэтому в июле и августе здесь многолюдно. Но в остальные месяцы на острове довольно тихо.

© РИА Новости / Александр Ковалев
© РИА Новости / Александр Ковалев

Туристов сюда привлекают в первую очередь песчаные пляжи. Их протяженность — девять километров, в то время как на Мадейре песчаных пляжей практически нет.

Пляж на острове Порту-Санту
10 из 12

Туристов сюда привлекают в первую очередь песчаные пляжи. Их протяженность — девять километров, в то время как на Мадейре песчаных пляжей практически нет.

© РИА Новости / Александр Ковалев
© РИА Новости / Александр Ковалев

Достопримечательностей на острове не так много. Одна из них — дом, где несколько лет жил Христофор Колумб, женившийся на дочери местного губернатора.

Вид на Атлантический океан со смотровой площадки на португальском острове Порту-Санту, входящем в архипелаг Мадейра
11 из 12

Достопримечательностей на острове не так много. Одна из них — дом, где несколько лет жил Христофор Колумб, женившийся на дочери местного губернатора.

© РИА Новости / Александр Ковалев
© РИА Новости / Александр Ковалев

Базальтовые колонны геологического происхождения — природная визитная карточка Порту-Санту. Они образовались вследствие вулканической активности несколько тысяч лет назад на пике Аны Феррейры.

Призматические колонны, образованные вулканической активностью несколько тысяч лет назад на пике Ана Феррейра на острове Порту-Санту
12 из 12

Базальтовые колонны геологического происхождения — природная визитная карточка Порту-Санту. Они образовались вследствие вулканической активности несколько тысяч лет назад на пике Аны Феррейры.

© РИА Новости / Александр Ковалев
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ТуризмФото - ТуризмФуншалХристофор КолумбПортугалияТуризмтуристыМадейра
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