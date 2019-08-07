Остров вечной весны. За что Мадейра получила туристический "Оскар"

Мадейра — автономный регион Португалии, расположенный примерно в тысяче километров от юго-западных границ страны. Этот архипелаг включает несколько островов, из которых заселены два: Мадейра и Порту-Санту.
Мадейра — автономный регион Португалии, расположенный примерно в тысяче километров от юго-западных границ страны. Этот архипелаг включает несколько островов, из которых заселены два: Мадейра и Порту-Санту.
Фуншал — столица региона. Он находится на южном берегу главного острова, Мадейры.
Название городу дал растущий здесь в большом количестве дикий фенхель, по-португальски "фуншу".
Канатная дорога соединяет набережную с горой Монте. Время поездки — одиннадцать минут.
Фуншал — столица региона. Он находится на южном берегу главного острова, Мадейры.
Название городу дал растущий здесь в большом количестве дикий фенхель, по-португальски "фуншу".
Канатная дорога соединяет набережную с горой Монте. Время поездки — одиннадцать минут.
Одно из главных развлечений на острове — пеший туризм. Здесь проложено более тысячи километров пешеходных дорог.
А еще на Мадейре родился известный футболист Криштиану Роналду.
Одно из главных развлечений на острове — пеший туризм. Здесь проложено более тысячи километров пешеходных дорог.
А еще на Мадейре родился известный футболист Криштиану Роналду.
Камара-ди-Лобуш — живописный город, центр ночных развлечений на острове.
Его название переводится как "Волчье логово", поскольку в прибрежных водах обитает "морской волк", или тюлень-монах. Он изображен на гербе и флаге города.
Камара-ди-Лобуш — живописный город, центр ночных развлечений на острове.
Его название переводится как "Волчье логово", поскольку в прибрежных водах обитает "морской волк", или тюлень-монах. Он изображен на гербе и флаге города.
В пригороде Камара-ди-Лобуш изготавливают знаменитое крепленое вино мадера.
В 1950-х годах здесь жил ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, его часто видели за мольбертом.
В пригороде Камара-ди-Лобуш изготавливают знаменитое крепленое вино мадера.
В 1950-х годах здесь жил ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, его часто видели за мольбертом.
На острове в середине XIX века проводили время русский художник Карл Брюллов (писал портреты и акварели), а также писатель Иван Гончаров, рассказавший о Мадейре в книге очерков "Фрегат "Паллада".
На острове в середине XIX века проводили время русский художник Карл Брюллов (писал портреты и акварели), а также писатель Иван Гончаров, рассказавший о Мадейре в книге очерков "Фрегат "Паллада".
Благодаря вулканической почве, океанскому бризу и спокойному солнцу на Мадейре растут экзотические растения: от гималайских орхидей до сахарного тростника.
Благодаря вулканической почве, океанскому бризу и спокойному солнцу на Мадейре растут экзотические растения: от гималайских орхидей до сахарного тростника.
Маленький остров Порту-Санту находится в 40 километрах к северо-востоку от Мадейры. Площадь острова составляет всего 42 квадратных километра.
Маленький остров Порту-Санту находится в 40 километрах к северо-востоку от Мадейры. Площадь острова составляет всего 42 квадратных километра.
Несмотря на скромные размеры, Порту-Санту пользуется большой популярностью у туристов, поэтому в июле и августе здесь многолюдно. Но в остальные месяцы на острове довольно тихо.
Несмотря на скромные размеры, Порту-Санту пользуется большой популярностью у туристов, поэтому в июле и августе здесь многолюдно. Но в остальные месяцы на острове довольно тихо.
Туристов сюда привлекают в первую очередь песчаные пляжи. Их протяженность — девять километров, в то время как на Мадейре песчаных пляжей практически нет.
Туристов сюда привлекают в первую очередь песчаные пляжи. Их протяженность — девять километров, в то время как на Мадейре песчаных пляжей практически нет.
Достопримечательностей на острове не так много. Одна из них — дом, где несколько лет жил Христофор Колумб, женившийся на дочери местного губернатора.
Достопримечательностей на острове не так много. Одна из них — дом, где несколько лет жил Христофор Колумб, женившийся на дочери местного губернатора.
Базальтовые колонны геологического происхождения — природная визитная карточка Порту-Санту. Они образовались вследствие вулканической активности несколько тысяч лет назад на пике Аны Феррейры.
Базальтовые колонны геологического происхождения — природная визитная карточка Порту-Санту. Они образовались вследствие вулканической активности несколько тысяч лет назад на пике Аны Феррейры.