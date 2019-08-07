Учёные Алексей и Елена Шмелёвы: анекдоты скоро исчезнут навсегда

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" доктор филологических наук, заведующий отделом культуры речи Института русского языка РАН Алексей Шмелёв и кандидат филологических наук Елена Шмелёва рассказывают о том, как устроен жанр анекдота снаружи и изнутри. Как появляются серийные герои, как распространяется анекдот и в чём секретная формула успеха для анекдота. А также был ли в КГБ отдел пропагандистских анекдотов и в чём связь между анекдотами и мемами. Объясняют, в чём особая роль мата в анекдоте и анализируют своеобразную реакцию американцев на русский анекдот. Примерно там же они находят и убийцу анекдота.
Спрашиваем "Как вы это делаете?!" Алексея и Елену Шмелёвых и узнаём:
3:20 Как и почему они начали изучать анекдоты
6:10 Откуда взялось “армянское радио”
9:45 Что высмеивают этнические анекдоты
13:00 Какие существуют типы анекдотов и кто их основные персонажи
17:30 Откуда берутся типичные герои анекдотов
19:30 Какую роль играли анекдоты в обществе, культуре, коммуникациях
21:50 Почему анекдоты распространяются так быстро
25:20 Какую функцию выполняет мат в анекдотах
26:20 Существует ли формула успешного анекдота
30:20 Почему раньше в приличном обществе не рассказывали анекдотов
34:50 Что такое мемы и имеют ли они связь с анекдотами
39:00 Почему стендап это не анекдоты
39:40 Сколько лет осталось жить анекдотам
41:00 Почему американские студенты не смеются над русскими анекдотами
42:00 Как толерантность убивает анекдоты
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте и подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме