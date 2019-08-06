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РИА Новости

ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе

23:45, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Дэн Леви / Перейти в фотобанкУничтоженная украинская военная техника на Донбассе
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе
© РИА Новости / Дэн Леви
Перейти в фотобанк
Уничтоженная украинская военная техника на Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики привели в высшую степень боеготовности подразделения на мариупольском направлении, что говорит о подготовке Киева к активизации боевых действий в Донбассе, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
По его словам, имеются данные о выходе на огневые позиции 152 и 122-миллиметровых артиллерийских установок в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Терновое, Кирово и Андреевка. Также отмечается активизация работы беспилотников.
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"Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики. Мы не исключаем, что с целью создания повода для начала наступления в ближайшее время украинские оккупанты произведут террористические акты вблизи переднего края", — добавили в ведомстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
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