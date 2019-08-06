ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе

ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Украинские силовики привели в высшую степень боеготовности подразделения на мариупольском направлении, что говорит о подготовке Киева к активизации боевых действий в Донбассе, заявил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По его словам, имеются данные о выходе на огневые позиции 152 и 122-миллиметровых артиллерийских установок в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Терновое, Кирово и Андреевка. Также отмечается активизация работы беспилотников.

"Такие действия украинской стороны мы расцениваем как непосредственную подготовку к активным боевым действиям против нашей республики. Мы не исключаем, что с целью создания повода для начала наступления в ближайшее время украинские оккупанты произведут террористические акты вблизи переднего края", — добавили в ведомстве.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.