В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку

Посол США в России Джон Хантсман на конференции Американской торговой палаты в России. 21 сентября 2018

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь посольства США подтвердил сообщения об уходе посла Джона Хантсмана в отставку.

Ранее газета Salt Lake Tribune опубликовала копию письма дипломата, датированного пятым августа, в котором Хантсман сообщает президенту США Дональда Трампа об уходе с занимаемой должности с 3 октября 2019 года.

"Я могу подтвердить, что это то письмо, которое отправил посол", — заявил представитель американской дипмиссии в комментарии РБК

Хантсман возглавил посольство в Москве в 2017 году. Сообщалось, что он дал согласие на двухлетнюю командировку, после чего намеревался вернуться домой.