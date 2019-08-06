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РИА Новости

В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку

23:45, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман на конференции Американской торговой палаты в России. 21 сентября 2018
Посол США в России Джон Хантсман на конференции Американской торговой палаты в России. 21 сентября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь посольства США подтвердил сообщения об уходе посла Джона Хантсмана в отставку.
Ранее газета Salt Lake Tribune опубликовала копию письма дипломата, датированного пятым августа, в котором Хантсман сообщает президенту США Дональда Трампа об уходе с занимаемой должности с 3 октября 2019 года.
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Американист назвал возможные причины отставки ХантсманаПосол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке, сообщили СМИ. С чем это может быть связано, в эфире радио Sputnik рассказал американист, политолог Дмитрий Дробницкий.
"Я могу подтвердить, что это то письмо, которое отправил посол", — заявил представитель американской дипмиссии в комментарии РБК.
Хантсман возглавил посольство в Москве в 2017 году. Сообщалось, что он дал согласие на двухлетнюю командировку, после чего намеревался вернуться домой.
Издание Atlantic со ссылкой на четыре источника написало, что дипломат планирует баллотироваться на должность губернатора штата Юта, который он уже возглавлял с 2004 по 2009 год.
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