В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона толпы, окружившей полицейский участок после задержания председателя студенческого союза университета Baptist University, сообщает телерадиокорпорация Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона толпы, окружившей полицейский участок после задержания председателя студенческого союза университета Baptist University, сообщает телерадиокорпорация RTHK

Председателя студенческого союза Кита Фонга задержали по подозрению в хранении оружия с целью нападения. После этого более сотни человек окружили полицейский участок округа Самсёйпоу, а полиция применила слезоточивый газ, чтобы их разогнать.

Ранее сообщалось, что полиция Гонконга задержала 148 участников несанкционированной акции протеста, которая прошла в понедельник. Задержанные подозреваются в участии в несанкционированном митинге, нападении на сотрудников полиции, а также в хранении оружия с целью нападения.