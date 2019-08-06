В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона толпы, окружившей полицейский участок после задержания председателя студенческого союза университета Baptist University, сообщает телерадиокорпорация RTHK.
Председателя студенческого союза Кита Фонга задержали по подозрению в хранении оружия с целью нападения. После этого более сотни человек окружили полицейский участок округа Самсёйпоу, а полиция применила слезоточивый газ, чтобы их разогнать.
Ранее сообщалось, что полиция Гонконга задержала 148 участников несанкционированной акции протеста, которая прошла в понедельник. Задержанные подозреваются в участии в несанкционированном митинге, нападении на сотрудников полиции, а также в хранении оружия с целью нападения.
В Гонконге с июня не прекращаются протесты против внесения поправок в закон об экстрадиции, первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными.