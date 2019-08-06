Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос

МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Почти половина москвичей позитивно относится к деятельности мэра столицы Сергея Собянина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

"Левада-центр" по заказу Фонда развития гражданского общества провел опрос жителей столицы с целью выяснить их общее социальное самочувствие, оценить отношение к кампании по выборам депутатов Мосгордумы.

Согласно полученным результатам, 67% респондентов удовлетворены или скорее удовлетворены жизненной ситуацией, а 19% отмечают изменения к лучшему за прошедший год. Об очень хорошем или хорошем впечатлении от деятельности Собянина заявили 49% опрошенных, 33% высказали нейтральное отношение, о плохом и очень плохом впечатлении заявили 16%.

Об очень хорошем или хорошем впечатлении от деятельности правительства Москвы заявили 30% опрошенных, о среднем - 40%, о плохом и очень плохом впечатлении – 24% респондентов.