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РИА Новости

Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос

23:05, 6 августа 2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мэр Москвы Сергей Собянин . Архивное фото
МОСКВА, 6 авг - РИА Новости. Почти половина москвичей позитивно относится к деятельности мэра столицы Сергея Собянина, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
"Левада-центр" по заказу Фонда развития гражданского общества провел опрос жителей столицы с целью выяснить их общее социальное самочувствие, оценить отношение к кампании по выборам депутатов Мосгордумы.
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Согласно полученным результатам, 67% респондентов удовлетворены или скорее удовлетворены жизненной ситуацией, а 19% отмечают изменения к лучшему за прошедший год. Об очень хорошем или хорошем впечатлении от деятельности Собянина заявили 49% опрошенных, 33% высказали нейтральное отношение, о плохом и очень плохом впечатлении заявили 16%.
Об очень хорошем или хорошем впечатлении от деятельности правительства Москвы заявили 30% опрошенных, о среднем - 40%, о плохом и очень плохом впечатлении – 24% респондентов.
Опрос проводился 26-31 июля этого года среди 1,5 тысячи человек при помощи стандартизированного интервью, погрешность выборки не превышает 2,5%.
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Левада-центрСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Елки-палки, вот хоть негативно отношусь к общему положению дел устроенному властями в нашей стране (почти у 12% населения не хватает денег на еду, т.е. почти 17 млн. человек годает), но вот Собянина не могу не похвалить. Молодец, развивает Москву, причем делает все для простых москвичей, всем бы такого мэра. Думаю, тогда бы не только Москва развивалась, а все города, городки, поселки и деревни в нашей стране и страна бы процветала.
6 августа, 23:17
ccurio
400007
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